इस नवरात्रि केंद्र ने किसानों को दिया बड़ा तोहफा, 1 लाख रुपये तक कम हुए ट्रैक्टरों के दाम, खरीदने के लिए लगी होड़

ट्रैक्टर की नई कीमतों से किसान खुश: इकबाल सिंह ने बताया कि "जीएसटी की दर में जो बदलाव किया गया है, इससे छोटे एचपी के ट्रैक्टर से लेकर बड़े एचपी के ट्रेक्टर में 30 हजार से लेकर 1 लाख तक कीमतों में गिरावट आई है. सबसे कम एचपी के ट्रैक्टर की कीमत करीब 30 हजार रुपये तक गिर गई है. वहीं, जो बड़े ट्रैक्टर है उन पर करीब 1 लाख रुपये तक का असर पड़ा है. हालांकि, उनके पास ऐसी सेगमेंट के भी ट्रैक्टर हैं लेकिन किसान फिलहाल उनको कम खरीद रहे हैं. जीएसटी कम होने के बाद से किसान ट्रैक्टर खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं. जीएसटी दरें कम होने से किसानों को बड़ी राहत पहुंची है."

"GST दरें कम होने से किसानों को फायदा": इकबाल सिंह दशमेश एजेंसी मालिक ने बताया कि "सरकार का यह काफी अच्छा फैसला है कि जीएसटी में बदलाव किया गया है. इससे एग्रीकल्चर क्षेत्र में काफी लाभ होने वाला है. क्योंकि ट्रैक्टर और कृषि से जुड़े हुए उपकरण पर 12 फीसदी से 5 फीसदी जीएसटी कर दिया गया है. जिसे किसानों को सीधा फायदा हो रहा है. ट्रैक्टर खरीदने पर ही नहीं ट्रैक्टर की मेंटेनेंस करने और जो अन्य कृषि यंत्र है, अगर किसान उनको भी खरीदना चाहे तो भी बड़ा फायदा होगा. "

कुरुक्षेत्र: केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी दर घटाए जाने के बाद कई उत्पादों की कीमतें घटा दी गई है. जिसके चलते हर वर्ग को काफी फायदा हुआ है. इसी कड़ी में किसानों ने भी राहत की सांस ली है. क्योंकि अब ट्रैक्टर और उससे जुड़े हुए कृषि उपकरणों में भी जीएसटी 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी तक की गई है. ऐसे में किसानों को काफी फायदा हुआ है. जीएसटी की दर कम होने से ट्रैक्टर और अन्य कई कृषि उपकरणों के दाम में गिरावट देखी गई है. अलग-अलग ट्रैक्टर एजेंसी में ट्रैक्टरों की बिक्री की संख्या पहले से बढ़ रही है.

नवरात्रि पर किसानों को तोहफा: इस बार हरियाणा और पंजाब में बरसात और बाढ़ की वजह से काफी नुकसान हो गया है. किसानों की फसल कई स्थानों पर तबाह हो गई है. लेकिन जिस तरह से ट्रैक्टर पर जीएसटी कम कर दी गई है, उसे एकदम से मार्केट में बूम आ गया है. सभी किसान साथी नवरात्रों का इंतजार कर रहे थे, नवरात्रि आते ही एकदम ट्रैक्टर खरीदने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं. इस बार पिछले साल के बजाए डेढ़ गुणा ज्यादा सेल बढ़ गई है.

"ट्रैक्टर की हो रही सेल": एजेंसी मैनेजर अमन शर्मा ने बताया कि "इस बार ट्रैक्टर की सेल पिछले साल से ज्यादा है, क्योंकि जीएसटी कम होने से ट्रैक्टर के दाम में कमी आई है. अब हर रोज करीब 5 टैक्टर की सेल हो रही है. हालांकि उम्मीद थी कि फसल खराब होने से ट्रैक्टर की सेल पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन सेल पहले से ज्यादा है. यह सिर्फ जीएसटी कम होने से संभव हो पाया है और किसानों को फायदा भी है".

ट्रैक्टरों की कीमतों में गिरावट (Etv Bharat)

"किसान को एक लाख की हुई बचत": किसान भीम सिंह मालिक ने बताया कि "मैंने नया ट्रैक्टर लिया है, जिसकी कीमत करीब 14 लाख रुपये हैं. जीएसटी कम होने से उनको इस ट्रैक्टर में करीब एक लाख रुपये की बचत हुई है. वह काफी खुश हैं कि सरकार ने किसानों के बारे में सोचा है. वह 2 साल पुराने दाम पर ट्रैक्टर ले रहे हैं. उनके परिवार में एक सदस्य ही जुड़ गया है."

नया ट्रैक्टर खरीदने की सोच रहे किसान: किसान वीरेंद्र और मोहन ने बताया कि "ट्रैक्टरों के दाम जीएसटी की वजह से कम हो गए हैं. इसी वजह से वह भी नया ट्रैक्टर खरीदने की सोच रहे हैं. वह करीब 4-5 साथी हैं, जो नया ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं. अभी वह मार्केट में अलग-अलग ट्रैक्टर एजेंसी में जाकर मूल्य पता कर रहे हैं. करीब सभी ट्रैक्टरों का मूल्य पहले से कम हो गया है. उनके लिए अच्छी बात है कि वह भी इसी के चलते अब नया ट्रैक्टर खरीदने की सोच रहे हैं."

किसान का पारिवारिक सदस्य है ट्रैक्टर: अन्नदाता अच्छी फसल की पैदावार के लिए हर साल कड़ी मेहनत करता है और ऐसे में जीएसटी दरों को घटाने वाले केंद्र के इस फैसले की किसान जमकर सराहना कर रहे हैं. किसान ट्रैक्टर को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, क्योंकि ट्रैक्टर की वजह से ही वह अच्छी खेती कर पाते हैं. जिससे वह अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं. सरकार ने जीएसटी में बदलाव किए हैं. जिससे ट्रैक्टर के दाम कम हुए और ट्रैक्टर को रिपेयर करना होगा, तो उसका खर्च भी कम आएगा. अब किसान नया ट्रैक्टर खरीदने की ओर अग्रसर हैं, ताकि खेती में भी अच्छा मुनाफा हो सके.

