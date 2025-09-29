रायबरेली में फलकनाज बनी पलक, हनुमान मंदिर में प्रेमी से की शादी, पुलिस से बोली- बालिग हूं, साथ रहूंगी
पुलिस और हिंदू संगठन के सामने युवती ने युवक के साथ विवाह करने की इच्छा जताई. साथ ही बताया कि दोनों बालिग हैं.
रायबरेली : लालगंज थाना इलाके में एक मुस्लिम युवती ने हिंदू युवक से शादी कर ली. सोमवार को कस्बे के बेहटा चौराहा स्थित हनुमान मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच दोनों ने सात फेरे लिए. शादी के बाद युवती ने अपना नाम फलकनाज से बदलकर पलक रख लिया.
प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने बताया, घोसियाना की रहने वाली फलकनाज कस्बे के एक क्लिनिक पर रिसेपशनिस्ट के तौर पर काम करती थी. जबकि साकेत नगर का रहने वाला कुशाग्र बाजपेयी मोबाइल शॉप पर नौकरी करता है. दोंनो के बीच तीन साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था.
24 सितंबर को दोनों घर से भाग गए थे. युवती के घर वालों ने कोतवाली में तहरीर दी थी. दोनों को तलाश कर थाने लाया गया. इस बीच किसी ने हिंदू संगठन को भी सूचना दे दी. पुलिस और हिंदू संगठन के सामने युवती ने कहा कि वह बालिग है और कुशाग्र बाजपेयी के साथ ही विवाह कर साथ रहेगी.
इसपर विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों की मौजूदगी में दोनों का बेहटा चौराहा स्थित हनुमान मंदिर में पूरे वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हिंदू विधी विधान से विवाह संपन्न कराया गया. विवाह आचार्य दुर्गा शंकर और मयंक ने विधि-विधान से सम्पन्न कराया.
शादी के दौरान युवक के दोस्तों ने लड़की के भाई और जेठ की भूमिका निभाई. विवाह कर हिंदू धर्म अपनाने के बाद फलक नाज का नाम बदलकर पलक बाजपेयी रख दिया गया. शादी में लड़के पक्ष के कई लोग मौजूद थे, जिन्होंने नए जोड़े को आशीर्वाद दिया. युवती के परिवार से कोई भी मौजूद नहीं था.
प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि दोनों बालिग हैं और अपनी इच्छा से साथ रह रहे हैं. लड़की का बयान दर्ज किया गया है. इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय नेता रामगोपाल त्रिपाठी, जिला अध्यक्ष अजय बाबू पांडे, संघ कार्यकर्ता पवन सिंह, व्यापारी नेता विवेक शर्मा, एडवोकेट पंकज पांडेय, विवेक गुप्ता, प्रदीप समेत कई लोग मौजूद रहे.
