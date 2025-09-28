पलामू डीसी के नाम पर फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट! लोगों से सावधान रहने की अपील
पलामू डीसी के नाम पर एक फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाया गया है. जिसके बाद संबधित विभाग ने लोगों से सावधान रहने की अपील की है.
Published : September 28, 2025 at 7:35 PM IST|
Updated : September 28, 2025 at 7:42 PM IST
पलामू: डीसी समीरा एस के नाम से एक फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाने का मामला सामने आया है. फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट से कई लोगों को मैसेज भी भेजा गया है. फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट की जानकारी सामने आने के बाद सूचना एवं संपर्क विभाग, पलामू की तरफ से एक अपील जारी की गई है. जिसमें लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया है. सूचना जनसंपर्क विभाग की ओर से कहा गया है कि वह इस नंबर को ब्लॉक कर दें और इससे पूरी तरह से सावधान रहें.
वियतनाम नंबर से बनाया गया व्हाट्सएप अकाउंट
दरअसल, जिस नंबर से व्हाट्सएप अकाउंट बनाया गया है, वह वियतनाम का है. कई लोग एवं अधिकारियों को मैसेज जाने के बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ है. इससे पहले भी साइबर अपराधियों ने दो बार पलामू डीसी के नाम से फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाया था. पहला 2021-22 और दूसरा 2022-23 में फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाया था. इसके साथ ही अपराधियों ने दो से ज्यादा फर्जी फेसबुक अकाउंट भी बनाए थे. पुलिस ने फर्जी व्हाट्सएप की जांच के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे.
जानकारी के मुताबिक, बिहार से फर्जी नाम पर सिम कार्ड खरीदा गया था और उसी सिम कार्ड से फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाया गया था. जिसके बाद पुलिस ने जांच के दौरान कई संदिग्धों को हिरासत में भी लिया था. पुलिस फर्जी व्हाट्सएप और फेसबुक मामले की जांच कर रही है.
