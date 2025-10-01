ETV Bharat / state

डीआरएम का पूर्व नौकर बना फर्जी टीटी; ट्रेन में पैसेंजर्स से कर रहा था वसूली, रेलवे पुलिस ने किया गिरफ्तार

फिरोजाबाद में फर्जी टीटी गिरफ्तार ( Credit: Government Railway Tundla Police )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : October 1, 2025 at 8:59 PM IST 2 Min Read