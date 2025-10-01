ETV Bharat / state

डीआरएम का पूर्व नौकर बना फर्जी टीटी; ट्रेन में पैसेंजर्स से कर रहा था वसूली, रेलवे पुलिस ने किया गिरफ्तार

उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जन संपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने बताया, आरोपी की पहचान विजय कुमार आजाद निवासी सोनपुर, सारण-बिहार के रूप में हुई.

Credit: Government Railway Tundla Police
फिरोजाबाद में फर्जी टीटी गिरफ्तार (Credit: Government Railway Tundla Police)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 1, 2025 at 8:59 PM IST

फिरोजाबाद: जिले में एक फर्जी टीटी पकड़ा गया है. इस फर्जी टी.टी की गिरफ्तारी राजकीय रेलवे टूण्डला पुलिस द्वारा की गई है. पुलिस के मुताबिक यह फर्जी टीटी आनंदपुर स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन टिकट चेकिंग के नाम पर यात्रियों से वसूली कर रहा था.

बिहार का रहने वाला है विजय कुमार आजाद: राजकीय रेलवे पुलिस टूंडला के थानाध्यक्ष मनधीर सिंह के मुताबिक पकड़े गए फर्जी टीटी का नाम विजय कुमार आजाद है. वह प्रवेजाबाद नहर चांदमारी थाना, पोस्ट सोनपुर जिला सारंग बिहार का रहने वाला है. इस फर्जी टीटी को आनंद विहार पटना स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन से गिरफ्तार किया गया.

Credit: Government Railway Tundla Police
विजय कुमार आजाद गिरफ्तार किया गया. (Credit: Government Railway Tundla Police)

सोनपुर डीआरएम के यहां करता था सफाई: थानाध्यक्ष ने बताया कि पूछताछ के दौरान गिरफ्तार टीटी ने बताया कि उसने साल 2018 से 2020 तक सोनपुर बिहार के डीआरएम मनोज कुमार अग्रवाल के बंगले पर वह साफ सफाई का काम किया था. उनके स्थानांतरण के बाद एक वर्ष तक उसने प्राइमरी स्कूल के बच्चों को होम ट्यूशन पढ़ाई.

टीटी की ड्रेस पहनकर कर रहा था वसूली: इसके बाद उसके मन में फर्जी टीटी बनकर पैसा कमाने का लालच जागा. उसने एक साइबर कैफे से रेलवे भर्ती बोर्ड चेयरमैन का फर्जी आदेश और आई कार्ड बनवा लिया. साथ ही वह टीटी की वेशभूषा में रहकर ट्रेनों में यात्रियों का टिकट चेक करने लगा.

स्पेशल ट्रेन से हुआ गिरफ्तार: थानाध्यक्ष ने बताया कि अभियुक्त को, उच्च अधिकारियों के निर्देश पर ट्रेनों में घटनाओं की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के तहत आनंद विहार–पटना स्पेशल ट्रेन में गिरफ्तार किया गया है. उसके पास से फर्जी आधार कार्ड, टीटी की पोशाक और फर्जी पहचान पत्र भी बरामद हुआ है. गिरफ्तार अभियुक्त को मुकदमा दर्ज करने के बाद न्यायालय में पेश किया गया है. वहां से उसे जेल भेज दिया गया.

संदिग्ध व्यक्ति की सूचना रेल कर्मचारियों को दें: उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जन संपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि वाणिज्य विभाग, आरपीएफ और जीआरपी की त्वरित कार्रवाई से बड़ी धोखाधड़ी टल गई. रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि टिकट जांच के दौरान केवल वर्दीधारी और अधिकृत कर्मचारियों की ही बात मानें. अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति देखे तो इसकी सूचना तुरंत रेलकर्मियों या सुरक्षा बल को दें.

