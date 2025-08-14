ETV Bharat / state

फर्जी शिक्षकों के खिलाफ आदिवासी समाज ने खोला मोर्चा, कलेक्टर से सख्त कार्रवाई करने की मांग - FAKE TEACHERS CASE

फर्जी प्रमाण पत्र पर सरकारी नौकरी करने वाले दोषी शिक्षकों पर कार्रवाई की मांग की गई है.

फर्जी शिक्षकों के खिलाफ आदिवासी समाज ने खोला मोर्चा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 14, 2025 at 5:58 PM IST

कवर्धा: कवर्धा में सामान्य वर्ग के दो शिक्षकों ने अनुसूचित जनजाति का फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर सरकारी नौकरी हासिल की थी.ये मामला सामने आने के बाद सर्व आदिवासी समाज में आक्रोश फैल गया है. इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हुए सर्व आदिवासी समाज के लोगों ने सामाजिक पदाधिकारियों के साथ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है.सर्व आदिवासी समाज ने दोनों शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है.

आदिवासी समाज के लोगों का हक छीना : ज्ञापन में आदिवासी समाज ने आरोप लगाया कि इन दोनों शिक्षकों ने झूठे प्रमाण पत्र बनाकर ना केवल सरकारी नौकरी हासिल की, बल्कि वास्तविक अनुसूचित जनजाति वर्ग के पात्र उम्मीदवारों का अधिकार भी छीन लिया.

फर्जी शिक्षकों के खिलाफ आदिवासी समाज ने खोला मोर्चा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इस तरह की घटनाएं आदिवासी समाज के हक और सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली हैं. प्रशासन से ठगी करने वाले दोनों शिक्षकों पर कारवाई कर अब तक तनख्वाह के नाम पर शासन की राशि का आहरण किया है. उसकी रिकवरी कर दोनों के खिलाफ सख्ती कारवाई किया जाए. यदि जल्द ही उचित कार्रवाई नहीं हुई, तो हम व्यापक स्तर पर आंदोलन करने को बाध्य होंगे - कामू बैगा, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अजजा

जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा : ज्ञापन स्वीकार करने वाले प्रशासनिक अधिकारी आरबी देवांगन ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की जाएगी. जांच के बाद दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई होगी.


