सीतापुर का फर्जी शिक्षक भेजा गया जेल; पूर्व दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री का पौत्र है जालसाज गुलशन कुमार

सीतापुर: यूपी में एक और फर्जी शिक्षक सलाखों के पीछे भेजा गया. सीतापुर जिले के महोली ब्लॉक स्थित प्राथमिक विद्यालय जमुनहा में तैनता सरकारी शिक्षक गुलशन कुमार ने किसी दूसरे के दस्तावेज के आधार पर टीचर की नौकरी हथिया ली थी. जांच में आरोप सही पाए गए. पुलिस ने फर्जी शिक्षक गुलशन कुमार को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है.

जानकारी के मुताबिक, गुलशन कुमार पुत्र पुष्पेंद्र कुमार यादव ने अभिषेक कुमार पुत्र दिनेश कुमार, निवासी न्यू शांति बिहार, आम्रपाली, रायबरेली रोड लखनऊ के दस्तावेज का इस्तेमाल किया. यूपी में 12460 शिक्षक भर्ती के दौरान इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर उसने नौकरी हथिया ली थी. 1 जुलाई 2024 को गुलशन कुमार को महोली ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय जमुनहा में सहायक अध्यापक के पद पर तैनाती भी मिल गई थी.

यू-डायस पोर्टल से खुला राज: यू-डायस पोर्टल पर जब शिक्षक माड्यूल भरा गया तो अभिषेक कुमार पहले से ही प्राथमिक विद्यालय छेदा, विकास खंड सूरतगंज, जनपद बाराबंकी में तैनात मिला. इसके बाद दस्तावेजों की गहनता से जांच-पड़ताल की गई तो पता चला कि अभिषेक कुमार के नाम पर कोई और भी जालसाज नौकरी कर रहा है.