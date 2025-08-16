आगरा: आगरा में एक वॉशिंग पॉउडर व्यापारी के अपहरण 15 अगस्त को कर लिया गया था. फर्जी एसटीएफ ने वॉशिंग पॉउडर व्यापारी का अपहरण किया था. बदमाशों ने व्यापारी को छोड़ने के एवज में दस लाख रुपये फिरौती मांगी. बिजनेसमैन की पत्नी और उसका भाई फिरौती की रकम लेकर भरतपुर पहुंचे, तो अपहरणकर्ताओं ने दोनों को किरावली बुलाया.

किरावली पुलिस ने साजिशकर्ता व्यापारी समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. किरावली थाना पुलिस ने वॉशिंग पॉउडर व्यापारी की पत्नी पूजा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया. दो फरार अपहरणकर्ताओं की तलाश की जा रही है.

जानकारी देते डीसीपी सिटी सोनम कुमार (Video Credit- ETV Bharat)

बिजनेसमैन की वॉशिंग पाउडर बनाने की फैक्ट्री है: ट्रांस यमुना थाना क्षेत्र की टेढ़ी बगिया के बजरंग नगर निवासी अनिल की तन्वी हांडा के नाम से वॉशिंग पॉउडर बनाने की फैक्ट्री है. पोइया घाट निवासी अभिषेक गुप्ता शुक्रवार सुबह अनिल की फैक्ट्री पर पहुंचे. वहां से अभिषेक गुप्ता और अनिल वॉशिंग पॉउडर की मार्केटिंग के लिए राजस्थान के धौलुपर गये.

व्यापारी को छोड़ने के लिए 10 लाख रुपये फिरौती मांगी: अभिषेक ने दोपहर करीब 3 बजे अनिल ने मोबाइल से उसकी पत्नी पूजा को कॉल किया. उसने बताया कि अनिल के एसटीएफ ने पकड़ लिया है. अगर छुड़ाना है, तो दस लाख रुपये लेकर आये. व्यापारी अनिल के भाई रामू ने बताया कि भाई के मोबाइल से कॉल करके जो बात कर रहा था. वो बार-बार जगह बदल रहा था.

बार-बार लोकेशन बदल रहे थे किडनैपर्स: हर बार नई जगह पर आने के लिए किडनैपर्स कर रहे थे. पहले रुपये लेकर धौलपुर बुलाया. इसके बाद सैंया बुलाया. इसके बाद किरावली बुलाया. परेशान होकर बिजनेसमैन के भाई रामू ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी. किरावली थाने की पुलिस ने अभिषेक गुप्ता और उसके साथी मानवेंद्र को गिरफ्तार कर लिया और दोनों से पूछताछ की.

साथी व्यापारी निकाला अपहरण का मास्टरमाइंड: डीसीपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि वॉशिंग पॉउडर व्यापारी अनिल के अपहरण का मास्टरमाइंड अभियुक्त अभिषेक गुप्ता है. पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि उसका चाय और सर्फ का बिजनेस है. उसे बिजनेस में घाटा हो रहा था. रुपयों की जरूरत होने के कारण उसने वॉशिंग पॉउडर बिजनेसमैन अनिल से वसूली की योजना बनाई.

अभिषेक ने अपने तीन साथियों को लोकेशन भेजी थी: अभिषेक गुप्ता ने इस प्लान में मानवेन्द्र सिंह, विपुल शर्मा और गिरीश कटारा को शामिल कर लिया. उसने अनिल के साथ व्यापार के सिलसिले में धौलपुर जाने का प्लान बनाया. उसने मानवेंद्र सिंह, विपुल शर्मा और गिरीश कटारा लोकेशन भेजी. तीनों ने अभिषेक और अनिल को उठा लिया और अनिल की पत्नी से 10 लाख रुपये मांगे. अभिषेक गुप्ता को मालूम था कि अनिल के परिवार वाले मोटी रकम दे देंगे.

घबराहट में परिवार पहुंच गया भरतपुर: डीसीपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि प्लान के मुताबिक अभिषेक गुप्ता 15 अगस्त को अनिल को राजस्थान के धौलपुर ले गया था. धौलपुर से वापस आते समय रास्ते में दोनों को मानवेंद्र, विपुल और गिरीश ने उठा लिया था. तीनों ने अनिल और अभिषेक के साथ मारपीट की. पिटाई से अनिल को बुरी तरह डर गया. आरोपियों ने नकली पिस्टल से और गिरीश कटारा ने तमंचे से जान से मारने की धमकी दी.

10 लाख रुपये लेकर पत्नी पहुंची थी धौलपुर: विपुल शर्मा ने खुद को बॉस बताया और 10 लाख रुपये की रकम के लिए अनिल के मोबाइल नंबर से उसकी पत्नी पूजा को कॉल किया था. अनिल की पत्नी पूजा को रुपये लेकर धौलपुर आने के लिए कहा. इसके बाद उनको सैंया बुलाया. गलती से अनिल की पत्नी और परिजन भरतपुर पहुंच गए थे.

दो अभियुक्त मौका पाकर भाग निकले: विपुल ने कॉल करके उनको किरावली बुलाया. वहां पर भी मुलाकात नहीं हुई. इस पर अनिल की पत्नी और भाई रामू ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी. आरोपी बार-बार लोकेशन बदल रहे थे. आरोपियों ने गल्ला मण्डी में घूमकर, फिर उन्हें फोन करके लैदर पार्क पर बुलाया. वहां पर किरावली थाना पुलिस ने अभिषेक और मानवेंद्र को दबोच लिया. मगर, गिरिश कटारा और विपुल शर्मा भाग गये.



यह भी पढ़ें- सीतापुर में ड्यूटी पर तैनात सिपाही को खुद की राइफल से लगी गोली, मौत; टावर पर कर रहा था ड्यूटी, 9 महीने पहले हुई थी शादी