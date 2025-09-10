ETV Bharat / state

'खेल कोटे' में हासिल की सरकारी नौकरी, एसओजी ने किया गिरफ्तार, जानिए पूरा मामला

अध्यापिका बनी महिला गिरफ्तार ( ETV Bharat Jaipur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 10, 2025 at 7:13 PM IST 2 Min Read