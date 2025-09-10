ETV Bharat / state

'खेल कोटे' में हासिल की सरकारी नौकरी, एसओजी ने किया गिरफ्तार, जानिए पूरा मामला

जांच में प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने के बाद अध्यापिका को शिक्षा विभाग ने किया था बर्खास्त. फर्जी खेल प्रमाण पत्र से जुड़ा है मामला...

SOG Action
अध्यापिका बनी महिला गिरफ्तार (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 10, 2025 at 7:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: अध्यापक (तृतीय श्रेणी) भर्ती में खेल कोटे के अंतर्गत फर्जी खेल प्रमाण पत्र पेश कर अध्यापिका बनी एक महिला को अब एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया है. जांच में खेल प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने के बाद विभाग ने उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया था. एसओजी-एटीएस के एडीजी वीके सिंह ने बताया कि तिगरिया (करौली) निवासी हेमलता को फर्जी खेल प्रमाण पत्र के जरिए सरकारी नौकरी हासिल करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है.

पूछताछ में सामने आया कि हेमलता के पति प्रद्युम्न ने राजस्थान ताइक्वांडो एसोसिएशन के महासचिव दिनेश जगरवाल से मिलीभगत कर फर्जी तरीके से खेल प्रमाण पत्र का सत्यापन करवाया था. इस मामले में कई आरोपियों को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है. अब आरोपी हेमलता को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है.

पढ़ें : लिखित परीक्षा में दो डमी कैंडिडेट बिठाकर बना टीचर, अब चढ़ा एसओजी के हत्थे

गोपनीय सूचना पर एसओजी ने की जांच : उन्होंने बताया कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित अध्यापक (तृतीय श्रेणी) भर्ती-2021 में राज्य सरकार ने खेल कोटे से दो फीसदी आरक्षण देने की अधिसूचना जारी की थी. एसओजी को जानकारी मिली कि कुछ लोग खेल कोटे में ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया, धनबाद (झारखंड) के फर्जी खेल प्रमाण पत्र से शिक्षक की नौकरी लगे हैं.

पति को पहले गिरफ्तार कर चुकी एसओजी : एसओजी ने मुकदमा दर्ज कर जांच की तो सामने आया कि फेडरेशन की फर्जी ईमेल आईडी तैयार कर प्रमाण पत्रों का फर्जी तरीके से सत्यापन किया गया. यह मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने आरोपी महिला को नौकरी से बर्खास्त कर दिया था. इस मामले में आरोपी महिला के पति प्रद्युम्न, राजस्थान ताइक्वांडो एसोसिएशन के महासचिव दिनेश जागरवाल आदि को एसओजी पहले गिरफ्तार कर चुकी है.

For All Latest Updates

TAGGED:

FAKE SPORTS CERTIFICATESOG ARRESTED WOMAN TEACHERFRAUD CASEशिक्षा विभागRAJASTHAN SOG ACTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

आज देश को मिलेगा नया उपराष्ट्रपति, जानें सांसद कैसे डालेंगे वोट

कपड़ों से तेल के दाग कैसे हटाएं? घरेलू उपाय क्या हैं और किन चीजों का इस्तेमाल करें?

explained: क्यों बढ़ रही हैं AC ब्लास्ट की घटनाएं, जानिए इस समस्या से कैसे बचें और क्या सावधानियां बरतें

हिमालय को लांघ तिब्बत पहुंचा मॉनसून! साइंटिस्ट ने किया बड़ा दावा, खतरा भी जताया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.