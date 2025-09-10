'खेल कोटे' में हासिल की सरकारी नौकरी, एसओजी ने किया गिरफ्तार, जानिए पूरा मामला
जांच में प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने के बाद अध्यापिका को शिक्षा विभाग ने किया था बर्खास्त. फर्जी खेल प्रमाण पत्र से जुड़ा है मामला...
Published : September 10, 2025 at 7:13 PM IST
जयपुर: अध्यापक (तृतीय श्रेणी) भर्ती में खेल कोटे के अंतर्गत फर्जी खेल प्रमाण पत्र पेश कर अध्यापिका बनी एक महिला को अब एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया है. जांच में खेल प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने के बाद विभाग ने उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया था. एसओजी-एटीएस के एडीजी वीके सिंह ने बताया कि तिगरिया (करौली) निवासी हेमलता को फर्जी खेल प्रमाण पत्र के जरिए सरकारी नौकरी हासिल करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है.
पूछताछ में सामने आया कि हेमलता के पति प्रद्युम्न ने राजस्थान ताइक्वांडो एसोसिएशन के महासचिव दिनेश जगरवाल से मिलीभगत कर फर्जी तरीके से खेल प्रमाण पत्र का सत्यापन करवाया था. इस मामले में कई आरोपियों को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है. अब आरोपी हेमलता को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है.
गोपनीय सूचना पर एसओजी ने की जांच : उन्होंने बताया कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित अध्यापक (तृतीय श्रेणी) भर्ती-2021 में राज्य सरकार ने खेल कोटे से दो फीसदी आरक्षण देने की अधिसूचना जारी की थी. एसओजी को जानकारी मिली कि कुछ लोग खेल कोटे में ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया, धनबाद (झारखंड) के फर्जी खेल प्रमाण पत्र से शिक्षक की नौकरी लगे हैं.
पति को पहले गिरफ्तार कर चुकी एसओजी : एसओजी ने मुकदमा दर्ज कर जांच की तो सामने आया कि फेडरेशन की फर्जी ईमेल आईडी तैयार कर प्रमाण पत्रों का फर्जी तरीके से सत्यापन किया गया. यह मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने आरोपी महिला को नौकरी से बर्खास्त कर दिया था. इस मामले में आरोपी महिला के पति प्रद्युम्न, राजस्थान ताइक्वांडो एसोसिएशन के महासचिव दिनेश जागरवाल आदि को एसओजी पहले गिरफ्तार कर चुकी है.