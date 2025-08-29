ETV Bharat / state

नकली चांदी पर लगेगी रोक: केंद्र सरकार ने उठाया बड़ा कदम, फेडरेशन ने कैरेट मानकों की समीक्षा की मांग की

चांदी की बढ़ती मांग और बाजार में नकली उत्पादों के प्रसार को देखते हुए हॉलमार्किंग व्यवस्था पारदर्शिता लाने में अहम भूमिका निभाएगी.

नकली चांदी पर लगेगी रोक
नकली चांदी पर लगेगी रोक
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 29, 2025 at 7:59 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली में एक सितंबर से चांदी और चांदी के सिक्कों पर पूरी तरह से हॉलमार्किंग लागू करने की केंद्र सरकार की घोषणा ने ज्वेलर्स जगत में हलचल मचा दी है. सरकार का यह कदम उपभोक्ताओं को शुद्धता की गारंटी देने और बाजार में फैले मिलावटी व नकली धंधे पर रोक लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है. हालांकि, ज्वेलर्स संगठनों का मानना है कि इस फैसले को लागू करने से पहले कई व्यावहारिक पहलुओं पर गौर करने की आवश्यकता है.

ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन (AIJGF) के अध्यक्ष राकेश कुमार गुप्ता ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ''अधिकांश ज्वेलर्स पहले से ही हॉलमार्क वाली चांदी का ही व्यापार करते हैं. लेकिन बाजार में कुछ ऐसे कारोबारी मौजूद हैं, जो आगरा और अन्य जगहों से लाई गई नकली चांदी को बेचकर ग्राहकों को गुमराह करते हैं. ऐसे हालात में हॉलमार्किंग निश्चित तौर पर स्वागत योग्य कदम है.''

नकली चांदी पर लगेगी रोक: फेडरेशन ने कैरेट मानकों की समीक्षा की मांग की (ETV Bharat)

राकेश कुमार गुप्ता ये भी कहा कि सरकार को एक सितंबर के बजाय आगामी नए व्यापारिक वर्ष यानी 1 अप्रैल से इसे लागू करना चाहिए. फिलहाल, 1 सितंबर से केवल चुनिंदा सेक्टरों में हॉलमार्किंग शुरू की जाए तो यह अधिक व्यवहारिक होगा. फेडरेशन का तर्क है कि सभी प्रकार की चांदी पर हॉलमार्किंग संभव नहीं है. कुछ कैरेट की चांदी ऐसे भी हैं, जिस पर तकनीकी दृष्टि से हॉलमार्किंग कराना मुश्किल है. ऐसे में फेडरेशन ने सरकार से आग्रह किया है कि निर्धारित कैरेट के मानकों की समीक्षा की जाए और उनकी कीमतों को लेकर भी नए दिशानिर्देश जारी हो.

एक सितंबर से चांदी और चांदी के सिक्कों पर पूरी तरह से हॉलमार्किंग लागू करने की केंद्र सरकार की घोषणा
एक सितंबर से चांदी और चांदी के सिक्कों पर पूरी तरह से हॉलमार्किंग लागू करने की केंद्र सरकार की घोषणा (ETV Bharat)

राकेश कुमार गुप्ता ने आगे कहा,'' हमारी मांग सरकार से यही है कि व्यावहारिक दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए इस नियम को लागू किया जाए. उपभोक्ताओं की सुरक्षा और व्यापारियों की सुविधा, दोनों पहलुओं का संतुलन बनाना जरूरी है.'' उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से यह निर्णय उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से लिया गया है, ताकि उन्हें शुद्धता को लेकर किसी प्रकार की ठगी का सामना न करना पड़े. चांदी व चांदी के सिक्कों की बढ़ती मांग और बाजार में नकली उत्पादों के प्रसार को देखते हुए हॉलमार्किंग व्यवस्था पारदर्शिता लाने में अहम भूमिका निभाएगी.

