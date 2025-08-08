Essay Contest 2025

मनोहरपुर में नकली पोटाश फैक्ट्री का भंडाफोड़, नमक में रंग मिलाकर दे रहे थे धोखा - FAKE POTASH FACTORY

जयपुर के मनोहरपुर इलाके में कृषि विभाग ने एक फैक्ट्री पर छापा मारकर वहां से नकली पोटाश के कट्टे बरामद किए हैं.

नकली पोटाश खाद के कट्टे (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 8, 2025 at 6:25 PM IST

(मनोहरपुर) जयपुर: मनोहरपुर इलाके में खाद के नाम पर किसानों से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. पुलिस और कृषि विभाग ने छापा माकर नकली खाद की फैक्ट्री पकड़ी है. यहां नमक में रंग मिलाकर नकली पोटाश बनाया जा रहा था. मामले की जानकारी मिलते ही भाजपा नेता उपेन यादव और कृषि विभाग के सहायक निदेशक बाबूलाल भी मौके पर पहुंचे. कृषि विभाग को प्रारंभिक जांच में पोटाश नकली मिला है. विस्तृत जांच के लिए सैंपल लेकर प्रयोगशाला में भेजे गए हैं.

कृषि विभाग के सहायक निदेशक ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस और कृषि विभाग की संयुक्त टीम ने शुक्रवार को एक फैक्ट्री पर छापा मारा था. छापे के दौरान मौके से भारी मात्रा में नकली पोटाश के कट्टे बरामद किए गए. यह नकली पोटाश नमक में लाल रंग मिलाकर तैयार किया जा रहा था.

उन्होंने बताया कि यहां काफी दिनों से नकली पोटाश बनाकर सप्लाई करने का कार्य किया जा रहा था. सूचना मिलने पर शुक्रवार को कार्रवाई की गई. मौके पर पोटाश के कट्टे पाए गए, जिनमें मिलावटी पोटाश भरा हुआ था. इस दौरान वहां मजदूर काम करते मिले. कृषि विभाग की टीम ने मिलावटी पोटाश के सैंपल लेकर जांच के लिए भिजवाए हैं. सहायक निदेशक ने बताया कि नकली पोटाश खाद फसलों के लिए काफी हानिकारक है. यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि यह नकली खाद कहां—कहां सप्लाई किया जा रहा था? कौन-कौन लोग इसमें शामिल है?

फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों को भी पता नहीं था कि वे क्या बना रहे हैं, उन्हें केवल मजदूरी के लिए लाया गया था. छापेमारी के बाद में ही नकली पोटाश के मामले का भंडाफोड़ हुआ. उन्होंने कहा कि किसानों के साथ किसी भी हालत में धोखा नहीं होने दिया जाएगा. कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.

