ETV Bharat / state

कैथल में फर्जी पुलिसकर्मी गिरफ्तार, कुरुक्षेत्र साइबर सेल का कर्मचारी बताकर लोगों को किया गुमराह - FAKE POLICEMAN ARRESTED IN KAITHAL

कैथल में फर्जी पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया गया. आरोपी खुद को साइबर सेल का कर्मचारी बताकर लोगों को गुमराह करता था.

कैथल में फर्जी पुलिसकर्मी गिरफ्तार
कैथल में फर्जी पुलिसकर्मी गिरफ्तार (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 21, 2025 at 1:58 PM IST

Updated : August 21, 2025 at 2:12 PM IST

2 Min Read

कैथल: हरियाणा के कैथल में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि युवक फर्जी पुलिसकर्मी बनकर लोगों को गुमराह करता था. आरोपी खुद को ने खुद को कुरुक्षेत्र साइबर सेल का कर्मचारी बताया. लेकिन पुलिस जांच में आरोपी का पर्दाफाश हो गया. गिरफ्तार युवक की पहचान विजय कुमार निवासी थेह बनेहड़ा के रूप में हुई है.

फर्जी पुलिसकर्मी गिरफ्तार: पुलिस चौकी महमूदपुर के हेड कॉन्स्टेबल मंगल सिंह की शिकायत पर गुहला थाना में मामला दर्ज किया गया. उन्होंने बताया कि अपराध की रोकथाम के लिए समाना चीका रोड पर छापेमारी के लिए मौजूद थे. उस दौरान पुलिस को सूचना मिली कि थेह बनेहड़ा जिला कैथल निवासी विजय कुमार फर्जी पुलिसवाला बनकर सभी जगह पर घूम रहा है. आज अपने गांव में अपनी गाड़ी में सवार होकर पंजाब के लिए जाएगा. पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार

पुलिस को मिली थी सूचना: पुलिस टीम ने महमूदपुर बस अड्डे के पास नाकाबंदी कर दी. थोड़ी देर बाद नया गांव की तरफ से आ रही एक गाड़ी को पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो चालक गाड़ी मोड़कर वापस भागने की फिराक में था. पुलिस ने मौके पर ही उसे पकड़ लिया. पुलिस पूछताछ में उसने अपना नाम विजय कुमार बताया. इस दौरान उसने पुलिस को बताया कि वह हरियाणा पुलिस में नौकरी करता है और ड्यूटी साइबर सैल कुरुक्षेत्र में है.

पुलिस ने फर्जी पुलिसकर्मी को किया गिरफ्तार (Etv Bharat)

पुलिस ने ली तलाशी: तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से पुलिस की वर्दी भी मिली है. इसके अलावा, लैपटॉप, पेन ड्राइव, मोबाइल व अन्य सामान भी बरामद किया गया है. जांच अधिकारी विजेंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है. मामले की जांच जारी है. आगामी कार्रवाई जांच के आधार पर ही की जाएगी. फिलहाल आरोपी का रिमांड लेकर उसे सलाखों के पीछे भेजा जाएगा.

ये भी पढ़ें: करनाल में भिवानी मनीषा केस जैसा मामला, इंद्री में झाड़ियों से मिली नाबालिग लड़की की लाश, सिर पर मिले चोट के निशान

ये भी पढ़ें: शामली की नाबालिग लड़की की हत्या मामला: सगे भाई और चचेरे भाई ने दिया वारदात को अंजाम, करनाल पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार

कैथल: हरियाणा के कैथल में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि युवक फर्जी पुलिसकर्मी बनकर लोगों को गुमराह करता था. आरोपी खुद को ने खुद को कुरुक्षेत्र साइबर सेल का कर्मचारी बताया. लेकिन पुलिस जांच में आरोपी का पर्दाफाश हो गया. गिरफ्तार युवक की पहचान विजय कुमार निवासी थेह बनेहड़ा के रूप में हुई है.

फर्जी पुलिसकर्मी गिरफ्तार: पुलिस चौकी महमूदपुर के हेड कॉन्स्टेबल मंगल सिंह की शिकायत पर गुहला थाना में मामला दर्ज किया गया. उन्होंने बताया कि अपराध की रोकथाम के लिए समाना चीका रोड पर छापेमारी के लिए मौजूद थे. उस दौरान पुलिस को सूचना मिली कि थेह बनेहड़ा जिला कैथल निवासी विजय कुमार फर्जी पुलिसवाला बनकर सभी जगह पर घूम रहा है. आज अपने गांव में अपनी गाड़ी में सवार होकर पंजाब के लिए जाएगा. पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार

पुलिस को मिली थी सूचना: पुलिस टीम ने महमूदपुर बस अड्डे के पास नाकाबंदी कर दी. थोड़ी देर बाद नया गांव की तरफ से आ रही एक गाड़ी को पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो चालक गाड़ी मोड़कर वापस भागने की फिराक में था. पुलिस ने मौके पर ही उसे पकड़ लिया. पुलिस पूछताछ में उसने अपना नाम विजय कुमार बताया. इस दौरान उसने पुलिस को बताया कि वह हरियाणा पुलिस में नौकरी करता है और ड्यूटी साइबर सैल कुरुक्षेत्र में है.

पुलिस ने फर्जी पुलिसकर्मी को किया गिरफ्तार (Etv Bharat)

पुलिस ने ली तलाशी: तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से पुलिस की वर्दी भी मिली है. इसके अलावा, लैपटॉप, पेन ड्राइव, मोबाइल व अन्य सामान भी बरामद किया गया है. जांच अधिकारी विजेंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है. मामले की जांच जारी है. आगामी कार्रवाई जांच के आधार पर ही की जाएगी. फिलहाल आरोपी का रिमांड लेकर उसे सलाखों के पीछे भेजा जाएगा.

ये भी पढ़ें: करनाल में भिवानी मनीषा केस जैसा मामला, इंद्री में झाड़ियों से मिली नाबालिग लड़की की लाश, सिर पर मिले चोट के निशान

ये भी पढ़ें: शामली की नाबालिग लड़की की हत्या मामला: सगे भाई और चचेरे भाई ने दिया वारदात को अंजाम, करनाल पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार

Last Updated : August 21, 2025 at 2:12 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

फर्जी पुलिसकर्मी गिरफ्तारकैथलKAITHAL FAKE POLICEMANKURUKSHETRA CYBER ​​CELLFAKE POLICEMAN ARRESTED IN KAITHAL

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यमुनानगर में अनोखा "इंकलाब मंदिर", यहां ईश्वर की नहीं बल्कि शहीदों की होती है पूजा

कुरुक्षेत्र में यूट्यूब ने बदली किसान की किस्मत, "ताइवान पिंक अमरूद" की खेती से कर रहा बंपर कमाई

हरियाणवी बार्बी डॉल पूजा को देख सब हैरान, रोबोटिक अंदाज और ठेठ देसी पहनावे से सोशल मीडिया पर मचा रहीं धूम

व्हीलचेयर पर बैठे सुरों के योद्धा, भारत के पहले व्हीलचेयर बैंड "फॉलोइंग कर्मा" की अनसुनी कहानी, जब दर्द बन गई धुन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.