फर्जी थाने से ठगी के मामले में नया खुलासा, NRI और OCI कार्ड धारकों के साथ ऐसे होता था फ्रॉड - FAKE POLICE STATION IN NOIDA

नोएडा पुलिस ने 10 अगस्त को इंटरनेशनल पुलिस एंड क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के नाम से फर्जी थाना का पर्दाफाश किया था.

नोएडा फर्जी पुलिस कार्यालय
नोएडा फर्जी पुलिस कार्यालय (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 20, 2025 at 4:25 PM IST

नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा के सेक्टर 70 में इंटरनेशनल पुलिस एंड क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के नाम से फर्जी थाना खोलकर ठगी करने वाले गैंग के सदस्य को गिरफ्तार किया गया. पुलिस कस्टडी रिमांड पर विभाष चन्द अधिकारी, अराग्य अधिकारी और बाबूल चन्द मंडल को पुलिस कस्टडी रिमांड (पीसीआर) में लेकर की गई पूछ्ताछ में कई खुलासे हुए है.

सेंट्रल नोएडा के डीसीपी शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि यह गैंग आम लोगों के अलावा एनआरआई और ओवर सिटिजन आफ इंडिया कार्डधारकों को अपना निशाना बना रहा था और नकली कॉल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, फर्जी सरकारी दस्तावेज स्पूफिंग तकनीक, हवाला नेटवर्क, नकली सीबीआई, आरबीआई के लेटर हेड और सुप्रीम कोर्ट के फर्जी आर्डर का सहारा लेकर बड़े पैमाने पर ठगी के गोरखधंधे में शामिल था.

फर्जी थाना खोलकर ठगी करने वाला गैंग: थाने जैसा इंटरनेशनल पुलिस एंड क्राइम इंवेस्टिगेशन ब्यूरो नाम से दफ्तर खोलने और उसके संचालन का मास्टर माइंड आरोपी बिभास चंद्र अधिकारी था. सेंट्रल नोएडा की डीसीपी के अनुसार यह गैंग के निशाने पर आम लोगो के अलावा प्रवासी भारतीयों और ओवरसीज़ सिटिज़न ऑफ इंडिया होते थे. उन्हें यह विश्वास दिलाया जाता था कि अगर वे "जांच" में सहयोग नहीं करेंगे तो उन्हें भारत आने की अनुमति नहीं मिलेगी और न ही भविष्य में उन्हें OCI कार्ड जारी होगा.

शक्ति मोहन अवस्थी, डीसीपी, सेंट्रल नोएडा (ETV Bharat)

कई सरकारी एजेंसियों के नाम का दुरुपयोग: शक्ति मोहन अवस्थी ने कहा कि इसी भय का फायदा उठाकर गैंग उनसे धन की मांग करता था. गैंग के सदस्य पीड़ितों को विश्वास दिलाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट टीम पर वीडियो कॉल करते थे, जिसमें वे खुद को विभिन्न अधिकारी बताकर पेश करते. उन्होंने सरकारी एजेंसियों जैसे क्राईम ब्रांच, CBI, ED और सुप्रीम कोर्ट के नकली दस्तावेज दिखाकर भरोसा दिलाते थे. पीड़ित जब अपने आपको बेकसूर बताता था तो वह उसे कहते कि भारत आने के लिए और भविष्य में किसी भी जांच से बचने के लिए उसे भारत सरकार से Police Clearance Certificate (PCC) प्राप्त करना होगा, जिसे वह दिला सकते हैं.

फर्जी लेटर का सहारा: यह गैंग इंटरनेशनल मनी लोन्ड्रिंग केस में लोगो को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कुछ धनराशि CBI के "सुपरविजन अकाउंट" में भेजने को कहता था, उसका मनीरूट ट्रैक किया जाएगा और राशि शीघ्र वापस कर दी जाएगी. पैसे भेजने के बाद पीड़ित को एक Acknowledgement Letter भी दिया जाता था, जिस पर “Financial Department, CBI” और RBI की नकली सील लगी होती थी.

जांच में यह भी सामने आया है कि यह गिरोह ठगी से प्राप्त धनराशि को पहले अंतरराष्ट्रीय खातों में ट्रांसफ़र करता है और उसके बाद हवाला नेटवर्क के ज़रिये उसे वापस भारत में रूट करता है. इस गिरोह द्वारा दूसरी सम्बद्ध संस्था नेशनल ब्यूरो ऑफ सोशल इंवेस्टिगेशन एंड सोशल जस्टिस के द्वारा आम जनता को पुलिस की तरह दिखने वाले समन लेटर या आदेश जारी किये जाते थे. सामग्री व प्रारूप को जानबूझकर वैध कानूनी समन की तरह दिखने के लिए तैयार करते थे, जिससे लोगों पर दबाव बनाया जा सके.

