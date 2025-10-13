फर्जी क्राइम ब्रांच ने क्रिप्टो ट्रेडर से वसूल लिए लाखों, असली क्राइम ब्रांच ने किया खुलासा
इंदौर क्राइम ब्रांच ने फर्जी पुलिस बनकर वसूली करने वाले तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार, पूर्व पार्टनर ने रची थी साजिश
इंदौर : क्राइम ब्रांच ने नकली पुलिसकर्मी बनकर लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है. फिलहाल पकड़े गए आरोपी आदतन अपराधी बताए गए हैं और पिछले दिनों एक फरियादी को आरोपियों ने फर्जी क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर धमकाया था. आरोपियों ने नकली पुलिस बनकर क्रिप्टो ट्रेडर से लाखों रुपए वसूले लिए थे. वहीं, अब क्राइम ब्रांच ने इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है.
फर्जी क्राइम ब्रांच अधिकारियों को ट्रांसफर किए 5.12 लाख
इंदौर क्राइम ब्रांच को पिछले दिनों द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में रहने वाले फरियादी स्नेह परमार ने शिकायत करते हुए बताया कि 9 अक्टूबर को उनके घर पर तकरीबन तीन युवक आए थे, जिन्होंने खुद को इंदौर क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताया था. इसके बाद उन पर झूठे आरोप लगाते हुए उन्हें जेल भेजने की बात कही, लेकिन इसी दौरान उनके द्वारा यह भी बताया गया कि यदि वह केस और कानूनी कार्रवाई से बचना चाहते हैं तो 5 लाख रु दे दें. फरियादी ने डर के मारे मोबाइल से 5 लाख 12 हजार रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए.
फरियादी ने अपने पास मौजूद 5773 यूएसटीडी क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से पांच लाख रु से ज्यादा की राशि अकाउंट में ट्रांसफर कर दी थी. लेकिन इसी दौरान फरियादी स्नेह परमार को यह आशंका हुई कि संभवत: यह फर्जी पुलिसकर्मी हैं. इसके बाद फरियादी ने मामले की शिकायत इंदौर क्राइम ब्रांच को .
असली क्राइम ब्रांच ने खोली नकली क्राइम ब्रांच अधिकारियों की पोल
फरियादी ने इंदौर क्राइम ब्रांच को इस बात की भी जानकारी दी कि उसका सागर नामक व्यक्ति से क्रिप्टो ट्रेडिंग के दौरान विवाद चल रहा था. पूर्व में स्नेह और सागर आपस में ही मिलकर क्रिप्टो ट्रेडिंग का काम करते थे लेकिन विवाद होने के चलते स्नेह ने अपना कामकाज अलग कर दिया था और संभवत: सागर द्वारा ही इस पूरी योजना को बनाया गया है. इसके बाद इस पूरे मामले में पुलिस ने काफी बारीकी से जांच पड़ताल करते हुए नकली पुलिस बनकर आए आरोपी दीपक, नीरज और अमन को गिरफ्तार किया है.
इंदौर डीसीपी राजेश त्रिपाठी के मुताबिक, '' पकड़े गए दो आरोपियों पर इंदौर के अलग-अलग थाने पर कई प्रकरण दर्ज हैं और वह आदतन अपराधी हैं. फिलहाल इस पूरे मामले में आरोपी सागर फरार चल रहा है और उसे भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा. सागर द्वारा ही तीनों आरोपियों को फरियादी के घर पर फर्जी क्राइम ब्रांच के अधिकारी बनकर पहुंचाया गया था.''