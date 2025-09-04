ETV Bharat / state

ना NDA पास, ना सेना की नौकरी-फिर भी बना ‘लेफ्टिनेंट’ और ठग ली युवती से रकम, ऐसे खुला भेद - FAKE PARA COMMANDO ARRESTED

डीसीपी प्रशांत गौतम ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान दीपांशु (23), निवासी संजीव नगर, कानपुर के रूप में हुई है.

पुलिस की गिरफ्त में आया फर्जी फौजी
पुलिस की गिरफ्त में आया फर्जी फौजी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 4, 2025 at 10:25 PM IST

2 Min Read

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की शाहदरा जिला की टीम ने एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया है, जिसने खुद को पैराकमांडो लेफ्टिनेंट बताकर न केवल परिवार और समाज को धोखा दिया बल्कि शादी का झांसा देकर एक युवती से 70,000 भी ठग लिए. आरोपी के पास से आर्मी की वर्दी और फर्जी पहचान पत्र बरामद हुए हैं.

डीसीपी प्रशांत गौतम ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान दीपांशु (23), निवासी संजीव नगर, कानपुर के रूप में हुई है.

घरवालों से छिपाई नाकामी
पूछताछ में सामने आया कि उसके पिता सेना से हवलदार पद से रिटायर हो चुके हैं. दीपांशु ने भी एनडीए की परीक्षा दी थी, लेकिन पास नहीं हो पाया नाकामी का सच घरवालों से छिपाने के लिए उसने ऑनलाइन उपलब्ध एनडीए पासआउट सूची में एक ‘दीपांशु’ नाम देखकर उसे अपना बताकर परिजनों को यकीन दिला दिया कि उसका चयन हो गया है. इतना ही नहीं, उसने घर से यह कहकर विदाई ली कि वह एनडीए खड़कवासला ट्रेनिंग के लिए जा रहा है.

असलियत में वह कानपुर के आसपास छोटे-मोटे काम करता रहा. इसी दौरान एक शादी समारोह में उसकी मुलाकात युवती से हुई. रिश्तेदारों के जरिए पहचान बढ़ी और दीपांशु ने युवती को विश्वास दिलाया कि वह भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट है. कई बार वह आर्मी की वर्दी पहनकर उससे मिलने भी पहुंचा. धीरे-धीरे उसने पैसों की मांग शुरू कर दी और युवती से करीब 70,000 नकद और ऑनलाइन ले लिए.

युवती को शक होने पर जब दीपांशु उससे मिलने आया तो उसने PCR कॉल कर पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची फरश बाजार थाना पुलिस टीम ने आरोपी को धर दबोचा. जांच में उसके फोन से पैराकमांडो की वर्दी में कई तस्वीरें, फर्जी आईडी, एनडीए की चयन सूची और अप्वाइंटमेंट लेटर बरामद हुए.

पुलिस का कहना है कि आरोपी न केवल युवती को बल्कि अपने ही माता-पिता को भी लंबे समय से झांसे में रखे हुए था. उसे यह भ्रम बनाए रखने के लिए आर्मी की वर्दी पहनकर समाज में घूमता था. फर्श बाजार थाने में उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है.

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की शाहदरा जिला की टीम ने एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया है, जिसने खुद को पैराकमांडो लेफ्टिनेंट बताकर न केवल परिवार और समाज को धोखा दिया बल्कि शादी का झांसा देकर एक युवती से 70,000 भी ठग लिए. आरोपी के पास से आर्मी की वर्दी और फर्जी पहचान पत्र बरामद हुए हैं.

डीसीपी प्रशांत गौतम ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान दीपांशु (23), निवासी संजीव नगर, कानपुर के रूप में हुई है.

घरवालों से छिपाई नाकामी
पूछताछ में सामने आया कि उसके पिता सेना से हवलदार पद से रिटायर हो चुके हैं. दीपांशु ने भी एनडीए की परीक्षा दी थी, लेकिन पास नहीं हो पाया नाकामी का सच घरवालों से छिपाने के लिए उसने ऑनलाइन उपलब्ध एनडीए पासआउट सूची में एक ‘दीपांशु’ नाम देखकर उसे अपना बताकर परिजनों को यकीन दिला दिया कि उसका चयन हो गया है. इतना ही नहीं, उसने घर से यह कहकर विदाई ली कि वह एनडीए खड़कवासला ट्रेनिंग के लिए जा रहा है.

असलियत में वह कानपुर के आसपास छोटे-मोटे काम करता रहा. इसी दौरान एक शादी समारोह में उसकी मुलाकात युवती से हुई. रिश्तेदारों के जरिए पहचान बढ़ी और दीपांशु ने युवती को विश्वास दिलाया कि वह भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट है. कई बार वह आर्मी की वर्दी पहनकर उससे मिलने भी पहुंचा. धीरे-धीरे उसने पैसों की मांग शुरू कर दी और युवती से करीब 70,000 नकद और ऑनलाइन ले लिए.

युवती को शक होने पर जब दीपांशु उससे मिलने आया तो उसने PCR कॉल कर पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची फरश बाजार थाना पुलिस टीम ने आरोपी को धर दबोचा. जांच में उसके फोन से पैराकमांडो की वर्दी में कई तस्वीरें, फर्जी आईडी, एनडीए की चयन सूची और अप्वाइंटमेंट लेटर बरामद हुए.

पुलिस का कहना है कि आरोपी न केवल युवती को बल्कि अपने ही माता-पिता को भी लंबे समय से झांसे में रखे हुए था. उसे यह भ्रम बनाए रखने के लिए आर्मी की वर्दी पहनकर समाज में घूमता था. फर्श बाजार थाने में उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है.

यह भी पढ़ें-

तुगलकाबाद में STF ने मुठभेड़ में मेवाती गैंग के गैंगस्टर को दबोचा, गोली लगने से बदमाश घायल

Kalkaji Sevadar Murder: पुलिस ने देर रात दबोचे दो और आरोपी, अब तक 5 गिरफ्तार, जानें पूरा मामला

For All Latest Updates

TAGGED:

DELHI POLICEFAKE PARA COMMANDO LIEUTENANTCRIME NEWSFAKE OFFICER ARRESTEDFAKE PARA COMMANDO ARRESTED

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

गणेश उत्सव 2025: 'योद्धा मोड' पर बप्पा, तेजुकया मंडल ने बनाई अनोखी गणेश प्रतिमाएं!

तो ये हैं युवाओं में बढ़ते माइग्रेन के मुख्य कारण, जानिए इस समस्या से कैसे छुटकारा पाएं

पुतिन से हाथ मिलाने के लिए दौड़े शहबाज शरीफ, शी जिनपिंग ने किया 'अनदेखा'

14 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी ने जीता विश्व युवा स्क्रैबल चैंपियनशिप का खिताब, हासिल की ये बड़ी उपलब्धि

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.