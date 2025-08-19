पलवल: पलवल में 500 किलों नकली पनीर बरामद की गई है. मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस की मानें तो इसे लेकर पहले से ही शिकायत मिल रही है. आरोपी प्लास्टिक के नीले ड्रम में नकली पनीर की सप्लाई कर रहा था.
500 किलो नकली पनीर बरामद: दरअसल, पलवल के शहर थाना क्षेत्र अंतर्गत सेक्टर 2 पुलिस टीम ने एक ईको गाड़ी से 500 किलो नकली पनीर बरामद किया. ये पनीर नीले ड्रमों के अंदर रखा था. टीम ने पनीर की गुणवत्ता को चेक किया तो पनीर पैमाने पर खड़ी नहीं उतरी. इसके बाद पुलिस ने पनीर को जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी को कार्रवाई के लिए बुलाया.
नीले ड्रमों में रखा गया था पनीर: इस पूरे मामले में खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉक्टर राजेश वर्मा ने बताया कि साफ सफाई की नियमों को ताक पर रखकर जिस तरीके से पनीर को ड्रमों में रखा गया था. इसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मानते हुए डिस्ट्रॉय करवाया गया. साथ ही इनके चार सैंपल भरकर लैब टेस्ट के लिए भेज दिया गया है. जिसकी रिपोर्ट में यह पता चल पाएगा कि यह पनीर किस तरीके से बनाया गया. रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
बता दें कि हरियाणा के पलवल से सटे मेवात से पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम और दिल्ली जैसे शहरों के बड़े बड़े होटलों एवं कैटरिंग वालों को दूध उत्पादों की सप्लाई बड़े स्तर पर की जाती है. हालांकि इस तरह के सप्लाई होने वाले खोवा,पनीर पर अक्सर सवाल भी उठते रहे है. साथ ही कार्रवाई भी होती रहती है. इतना ही नहीं हाल ही में यहां रिफाइंड सर्फ की मदद से दूध और पनीर बनाने का वीडियो सामने आया था.
ये भी पढ़ें:हरियाणा का पहला मदर मिल्क बैंक रोहतक पीजीआईएमएस में ट्रायल पर शुरू, प्रीमैच्योर और कम वजन वाले शिशुओं के लिए बनेगा वरदान