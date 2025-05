ETV Bharat / state

क्या गुरुग्राम में सप्लाई हो रहा जानलेवा नकली पनीर? फूड सेफ्टी विभाग ने मारा छापा, सैंपल जांच के लिए भेजे - RAID ON FAKE PANEER IN GURUGRAM

Raid on Fake Paneer in Gurugram ( Etv Bharat )

Published : May 28, 2025 at 2:42 PM IST | Updated : May 28, 2025 at 3:02 PM IST

गुरुग्राम: नकली पनीर पर नकेल कसने के लिए फूड सेफ्टी विभाग ने छापेमारी अभियान चलाया. फूड सेफ्टी विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि जेल कॉम्प्लेक्स के पास एक-एक हजार किलो पनीर से भरी गाड़ियां रोजाना तीन से चार बार आती है. जहां से पूरे शहर में पनीर सप्लाई किया जाता है. इस सूचना पर फूड सेफ्टी विभाग ने टीम का गठन कर छापेमारी की. गुरुग्राम फूड सेफ्टी विभाग ने मौके पर पहुंच कर पनीर के सैंपल लिए और उसे जांच के लिए लैब भेजा. गुरुग्राम में नकली पनीर पर नकेल: सूचना मिलने के बाद जब विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे, तो वहां पर एक गाड़ी मिली. इस गाड़ी से पनीर उतरा जा रहा था. जब विभाग के अधिकारियों ने जानकारी ली, तो पता चला कि राजस्थान से ये पनीर गुरुग्राम रोजाना लाया जाता है और यहां से पूरे शहर में सप्लाई किया जाता है. इसके बाद विभाग ने पनीर के सैंपल एकत्रित कर लैब में जांच के लिए भेज दिए. क्या गुरुग्राम में सप्लाई हो रहा जानलेवा नकली पनीर? (Etv Bharat)

