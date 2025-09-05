लखनऊ में फर्जी IAS का फर्जी PA भी गिरफ्तार, भौकाल बनाकर अधिकारियों से कराता था अपने काम

3 सितंबर को पुलिस ने फर्जी IAS सौरव त्रिपाठी को गिरफ्तार किया था. खुद को PA बताना वाले गौरव पूरी डीलिंग करता था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 5, 2025 at 10:08 PM IST
लखनऊ : पुलिस ने फर्जी IAS के फर्जी पर्सनल सेक्रेटरी (PA) को भी गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी खुद को फर्जी IAS का सेक्रेटरी बताता था. गिरफ्तार आरोपी की पहचान कुमार गौरव पांडेय के रूप में हुई है. गौरव पांडेय फर्जी IAS की तरफ से ठगी के मामले को डील करता था. 3 सितंबर को पुलिस ने फर्जी IAS सौरव त्रिपाठी को गिरफ्तार किया था.
वजीरगंज पुलिस ने गौरव पांडेय को ग्लोब पार्क के पास से गिरफ्तार किया है. आरोपी गोमतीनगर विस्तार में रहता था और मूल रूप से फर्रुखाबाद का रहने वाला है. पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि गौरव पांडेय कैसरबाग बस अड्डे की ओर जा रहा है, जिसके बाद पुलिस टीम ने उसे दबोच लिया.
पुलिस पूछताछ में गौरव ने बताया कि वह सौरभ त्रिपाठी का पीएस बनकर सरकारी विभागों में अधिकारियों को फोन करता था और उन पर प्रभाव डालकर अपने काम करवाता था. वह आम लोगों को काम कराने का झांसा देकर उनसे पैसे भी लेता था. पुलिस का कहना है कि यह दोनों मिलकर लोगों से ठगी करते थे और गौरव ही गैंग का संचालन भी करता था.
अब पुलिस, क्राइम ब्रांच और साइबर सेल की एक संयुक्त टीम दोनों आरोपियों के बैंक खातों और संपत्ति की जांच कर रही है. पुलिस को संदेह है कि उनकी आय से अधिक संपत्ति हो सकती है. फिलहाल, गौरव के पास से दो मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जिनका इस्तेमाल वह ठगी के लिए करता था.
इंस्पेक्टर राजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया, गौरव के खिलाफ वजीरगंज थाने में कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस इस मामले में पूछताछ के आधार पर जांच पड़ताल कर रही है.
