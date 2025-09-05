लखनऊ में फर्जी IAS का फर्जी PA भी गिरफ्तार, भौकाल बनाकर अधिकारियों से कराता था अपने काम

ETV Bharat / state

पुलिस ने फर्जी पर्सनल सेक्रेटरी को भी गिरफ्तार कर लिया है. ( Photo Credit; Lucknow Police Media cell )

लखनऊ : पुलिस ने फर्जी IAS के फर्जी पर्सनल सेक्रेटरी (PA) को भी गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी खुद को फर्जी IAS का सेक्रेटरी बताता था. गिरफ्तार आरोपी की पहचान कुमार गौरव पांडेय के रूप में हुई है. गौरव पांडेय फर्जी IAS की तरफ से ठगी के मामले को डील करता था. 3 सितंबर को पुलिस ने फर्जी IAS सौरव त्रिपाठी को गिरफ्तार किया था.

वजीरगंज पुलिस ने गौरव पांडेय को ग्लोब पार्क के पास से गिरफ्तार किया है. आरोपी गोमतीनगर विस्तार में रहता था और मूल रूप से फर्रुखाबाद का रहने वाला है. पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि गौरव पांडेय कैसरबाग बस अड्डे की ओर जा रहा है, जिसके बाद पुलिस टीम ने उसे दबोच लिया.

पुलिस पूछताछ में गौरव ने बताया कि वह सौरभ त्रिपाठी का पीएस बनकर सरकारी विभागों में अधिकारियों को फोन करता था और उन पर प्रभाव डालकर अपने काम करवाता था. वह आम लोगों को काम कराने का झांसा देकर उनसे पैसे भी लेता था. पुलिस का कहना है कि यह दोनों मिलकर लोगों से ठगी करते थे और गौरव ही गैंग का संचालन भी करता था.