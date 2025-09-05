ETV Bharat / state

लखनऊ में फर्जी IAS का फर्जी PA भी गिरफ्तार, भौकाल बनाकर अधिकारियों से कराता था अपने काम

3 सितंबर को पुलिस ने फर्जी IAS सौरव त्रिपाठी को गिरफ्तार किया था. खुद को PA बताना वाले गौरव पूरी डीलिंग करता था.

पुलिस ने फर्जी पर्सनल सेक्रेटरी को भी गिरफ्तार कर लिया है.
पुलिस ने फर्जी पर्सनल सेक्रेटरी को भी गिरफ्तार कर लिया है. (Photo Credit; Lucknow Police Media cell)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 5, 2025 at 10:08 PM IST

2 Min Read

लखनऊ : पुलिस ने फर्जी IAS के फर्जी पर्सनल सेक्रेटरी (PA) को भी गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी खुद को फर्जी IAS का सेक्रेटरी बताता था. गिरफ्तार आरोपी की पहचान कुमार गौरव पांडेय के रूप में हुई है. गौरव पांडेय फर्जी IAS की तरफ से ठगी के मामले को डील करता था. 3 सितंबर को पुलिस ने फर्जी IAS सौरव त्रिपाठी को गिरफ्तार किया था.

वजीरगंज पुलिस ने गौरव पांडेय को ग्लोब पार्क के पास से गिरफ्तार किया है. आरोपी गोमतीनगर विस्तार में रहता था और मूल रूप से फर्रुखाबाद का रहने वाला है. पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि गौरव पांडेय कैसरबाग बस अड्डे की ओर जा रहा है, जिसके बाद पुलिस टीम ने उसे दबोच लिया.

पुलिस पूछताछ में गौरव ने बताया कि वह सौरभ त्रिपाठी का पीएस बनकर सरकारी विभागों में अधिकारियों को फोन करता था और उन पर प्रभाव डालकर अपने काम करवाता था. वह आम लोगों को काम कराने का झांसा देकर उनसे पैसे भी लेता था. पुलिस का कहना है कि यह दोनों मिलकर लोगों से ठगी करते थे और गौरव ही गैंग का संचालन भी करता था.

अब पुलिस, क्राइम ब्रांच और साइबर सेल की एक संयुक्त टीम दोनों आरोपियों के बैंक खातों और संपत्ति की जांच कर रही है. पुलिस को संदेह है कि उनकी आय से अधिक संपत्ति हो सकती है. फिलहाल, गौरव के पास से दो मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जिनका इस्तेमाल वह ठगी के लिए करता था.

इंस्पेक्टर राजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया, गौरव के खिलाफ वजीरगंज थाने में कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस इस मामले में पूछताछ के आधार पर जांच पड़ताल कर रही है.

यह भी पढ़ें : लखनऊ में फर्जी IAS गिरफ्तार, 6 लग्जरी गाड़ियों के काफिले में चलता था, कई राज्यों में कर चुका है ठगी

For All Latest Updates

TAGGED:

FAKE PA ARRESTED LUCKNOWFAKE IAS OFFICER SAURABH TRIPATHILUCKNOW NEWSलखनऊ में फर्जी PA गिरफ्तारLUCKNOW NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पितृपक्ष 2025; पितरों की शांति के लिए गया जाना काफी नहीं, जानिए-काशी-प्रयागराज भी पितृमोक्ष के लिए क्यों जरूरी

50-100 बाल रोज झड़ रहे हैं तो न करें चिंता; क्यों टूटते हैं बाल? क्या है गंजेपन का राज, एक्सपर्ट से जानिए बचाव के उपाय

प्रयागराज से लखनऊ, अयोध्या आने-जाने वाले ध्यान दें, 9 सितंबर से बंद होगा यह पुल, 15 दिनों के लिए आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा

चंद्रग्रहण 2025; अयोध्या में 7 सितंबर को दोपहर बाद नहीं होंगे रामलला के दर्शन, शहर के 5 हजार मठ-मंदिर रहेंगे बंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.