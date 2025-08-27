धौलपुर: सदर थाना पुलिस ने एक फर्जी पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार किया है. आरोपी पश्चिमी बंगाल का रहने वाला है. वह धाक जमाने एवं टोल टैक्स से बचने के लिए पुलिस वर्दी पहनता था. उसकी गाड़ी पर नीली बत्ती और तीन स्टार भी लगे हुए थे.

वृत्ताधिकारी मुनेश कुमार मीणा ने बताया कि सदर थाना पुलिस द्वारा आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित चौराहे पर नाकाबंदी कराई जा रही थी. इस दौरान जरिए कंट्रोल पुलिस को सूचना मिली कि एक नीली बत्ती हुई लगी गाड़ी तेज रफ्तार में आ रही है. गाड़ी के अंदर संदिग्ध लोग हो सकते हैं. इस सूचना पर पुलिस ने नाकाबंदी और कड़ी कर दी. इस बीच एक कार को पुलिस ने अवरोधक लगाकर रुकवा लिया. उसे पुलिस वर्दी पहने हुए एक व्यक्ति ड्राइव कर रहा था. गाड़ी रोकने पर पता चला कि ड्राइवर पुलिस वर्दी में है और खुद को कभी होमगार्ड और एनसीजी(राष्ट्रीय कोस्ट गार्ड) अधिकारी बता रहा है. पूछताछ में उसकी बातों में अंतर पाए जाने पर भंडाफोड़ हुआ.

वृत्ताधिकारी मुनेश कुमार मीणा (ETV Bharat Dholpur)

सीओ मीणा ने बताया मौके से पुलिस ने फर्जी पुलिस अधिकारी 45 वर्षीय सुप्रीयो मुखर्जी निवासी हुडली वेस्ट बंगाल को गिरफ्तार किया. आरोपी खुद की धाक जमाने और टोल टैक्स से बचने के लिए वर्दी का उपयोग करता था. इसके अलावा नाकाबंदी से बचने के लिए भी वर्दी का उपयोग किया जाता था. उसने कार पर भी तीन स्टार लगा रखे थे. फर्जी आइडेंटी कार्ड के प्रत्येक फोटो पर लगी वर्दी पर तीन स्टार लगे हुए थे. पुलिस ने उसकी कार की तलाशी ली. उसमें से एयर गन, कारतूस, लैपटॉप और फर्जी आईडी कार्ड बरामद हुए हैं. उन्होंने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच जारी है.