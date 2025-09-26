लखनऊ में फर्जी दस्तावेज की मदद से बेच रहे थे नकली दवाएं; 7 मेडिकल फर्मों के लाइसेंस निरस्त, जाइडस कंपनी ने की थी शिकायत
सहायक आयुक्त (औषधि) लखनऊ मंडल ब्रजेश यादव ने बताया, जाइडस हेल्केयर लिमिटेड की शिकायत पर की गई जांच में 7 मेडिकल फर्म दोषी पाई गईं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 26, 2025 at 5:00 PM IST
लखनऊ: खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन शुक्रवार को शहर में नकली दवाओं और नारकोटिक दवाइयों के अवैध कारोबार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की. जाइडस हेल्थकेयर लिमिटेड की शिकायत और कानपुर में पकड़े गए नारकोटिक रैकेट की जांच के बाद एफडीए ने सात मेडिकल फर्मों के लाइसेंस को निरस्त कर दिया. इसके अलावा दो फर्मों पर नारकोटिक औषधियों के क्रय-विक्रय और भंडारण पर आंशिक रोक लगाई.
फर्जी दस्तावेज से बेची नकली दवाएं: सहायक आयुक्त (औषधि) लखनऊ मंडल ब्रजेश यादव ने बताया कि जाइडस हेल्थकेयर लिमिटेड की शिकायत पर की गई जांच में पांच मेडिकल फर्म दोषी पाई गयीं. इसमें मेसर्स अमित मेडिकल एजेंसी, मेसर्स महाराजा एंटरप्राइजेज, मेसर्स शिव शक्ति फार्मा, मेसर्स ए ए फार्मा और मेसर्स व्यंश फार्मा शामिल हैं. उन्होंने कहा कि इन फर्मों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर नकली दवा (थ्रोम्बोफॉब ऑइंटमेंट 20 एमजी और ऑक्साल्जिन-डीपी) का अवैध क्रय-विक्रय किया.
लाइसेंस कैंसिल किया गया: इस कारण उनके लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया. उन्होंने कहा कि आम लोगों को ध्यान में रखकर यह कार्रवाई की गई है. आगे भी नकली दवा या नारकोटिक दवाइयों के अवैध कारोबार में लिप्त फर्मों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. एफडीए लगातार इस तरह के फार्मो पर कार्रवाई करती रही है.
लखनऊ में हुई बड़ी कार्रवाई: ब्रजेश यादव ने कहा कि खाद सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने मेसर्स जेडेक्स इन्फ्यूजन प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स महावीर मेडिकल्स पर नारकोटिक औषधियों के भारी अवैध क्रय-विक्रय का आरोप पाया गया. जिलाधिकारी कार्यालय के आदेश पर दोनों फर्मों के लाइसेंस से नारकोटिक औषधियों के क्रय-विक्रय और भंडारण के अधिकार बीते गुरुवार को निरस्त कर दिए गए. लखनऊ में यह एक बड़ी कार्रवाई हुई है.
यह भी पढ़ें- बुजुर्गों से अधिक युवा क्यों हो रहे डायबिटीज और हाइपरटेंशन के शिकार? PGI के शोध में हुआ खुलासा