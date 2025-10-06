ETV Bharat / state

कानपुर में फर्जी आईआरएस अधिकारी गिरफ्तार; शराब का ठेका और नौकरी दिलाने के नाम पर 6 लाख की ठगी की थी

कानपुर में ठग दिव्यांश श्रीवास्तव गिरफ्तार ( Photo Credit: Kanpur Commissionerate Media Cell )

कानपुर: कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र में एक शख्स ने फर्जी आईआरएस अफसर बनकर शराब का ठेका दिलाने के नाम पर 6 लाख रुपये की ठगी की थी. पीड़ित ने जब काम न होने पर आरोपी से अपनी रकम वापस मांगी, तो उसने रुपये वापस करने से इनकार कर दिया. पीड़ित ने इस मामले को लेकर चकेरी थाने में मामला दर्ज कराया. फर्जी आईडी कार्ड, हूटर लगी गाड़ी बरामद: एसीपी चकरी अभिषेक पांडे ने बताया कि 6 लाख रुपये की ठगी के आरोप में सोमवार को आरोपी दिव्यांश श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया गया. उसके पास से फर्जी आईडी कार्ड, हूटर लगी गाड़ी और कई दस्तावेज बरामद किए गये हैं. वहीं पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल में भी जुट गई है. शराब का ठेका, नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी: चकेरी थाना क्षेत्र में कर्मचारी नगर निवासी हिमांशु सक्सेना ने बताया कि उनकी मुलाकात साल 2023 में शिवकटरा में रहने वाले दिव्यांश श्रीवास्तव से हुई थी. दिव्यांश ने खुद को इंडियन रिवेन्यू सर्विस (आईआरएस) अधिकारी बताते हुए आबकारी विभाग से शराब का ठेका और नौकरी दिलाने के नाम पर 16 लाख रुपये लिए थे. काफी समय गुजरने के बाद भी जब उनको शराब का ठेका और नौकरी दोनों ही नहीं मिले, तो उन्होंने दिव्यांश से रुपये वापस मांगे.