कानपुर में फर्जी आईआरएस अधिकारी गिरफ्तार; शराब का ठेका और नौकरी दिलाने के नाम पर 6 लाख की ठगी की थी
एसीपी चकरी अभिषेक पांडे ने बताया कि 6 लाख रुपये की ठगी के आरोप में दिव्यांश श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 6, 2025 at 6:45 PM IST
कानपुर: कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र में एक शख्स ने फर्जी आईआरएस अफसर बनकर शराब का ठेका दिलाने के नाम पर 6 लाख रुपये की ठगी की थी. पीड़ित ने जब काम न होने पर आरोपी से अपनी रकम वापस मांगी, तो उसने रुपये वापस करने से इनकार कर दिया. पीड़ित ने इस मामले को लेकर चकेरी थाने में मामला दर्ज कराया.
फर्जी आईडी कार्ड, हूटर लगी गाड़ी बरामद: एसीपी चकरी अभिषेक पांडे ने बताया कि 6 लाख रुपये की ठगी के आरोप में सोमवार को आरोपी दिव्यांश श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया गया. उसके पास से फर्जी आईडी कार्ड, हूटर लगी गाड़ी और कई दस्तावेज बरामद किए गये हैं. वहीं पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल में भी जुट गई है.
शराब का ठेका, नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी: चकेरी थाना क्षेत्र में कर्मचारी नगर निवासी हिमांशु सक्सेना ने बताया कि उनकी मुलाकात साल 2023 में शिवकटरा में रहने वाले दिव्यांश श्रीवास्तव से हुई थी. दिव्यांश ने खुद को इंडियन रिवेन्यू सर्विस (आईआरएस) अधिकारी बताते हुए आबकारी विभाग से शराब का ठेका और नौकरी दिलाने के नाम पर 16 लाख रुपये लिए थे. काफी समय गुजरने के बाद भी जब उनको शराब का ठेका और नौकरी दोनों ही नहीं मिले, तो उन्होंने दिव्यांश से रुपये वापस मांगे.
रुपये वापस करने में कर रहा था आनाकानी: हिमांशु ने जब उसे पुलिस से शिकायत करने की धमकी दी, तो दिव्यांश श्रीवास्तव ने 10 लाख रुपये वापस कर दिये. वहीं 6 लाख रुपये वापस नहीं कर रहा था. पीड़ित ने 5 अक्टूबर को चकेरी थाने में आरोपी दिव्यांश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई. इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. चकेरी पुलिस ने जब आरोपी दिव्यांश को पूछताछ के लिए थाने बुलाया, तो उसने पुलिस वालों को ट्रांसफर करने और सस्पेंड कराने की धमकी दी.
गाड़ी पर विश्व हिंदू परिषद जिला प्रमुख का स्टीकर था: उन्होंने दिव्यांश श्रीवास्तव को हिरासत में लेकर जांच शुरू की, तो पला लगा कि नीली बत्ती और हूटर लगाकर गाड़ी से चलने वाला शख्स आईआरएस अफसर नहीं, बल्कि नटवरलाल है. एसीपी चकरी अभिषेक पांडे ने बताया कि पुलिस ने आरोपी दिव्यांश को गिरफ्तार कर लिया है. उसकी गाड़ी सीज की गयी है. उसमें नीली बत्ती और हूटर लगा था.
उन्होंने बताया कि उसकी गाड़ी पर विश्व हिंदू परिषद जिला प्रमुख का स्टीकर लगा हुआ था. उसने पूछताछ में कबूल किया कि वह फर्जी आईआरएस अफसर बनकर ठगी करता था. उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
