बिहार में फर्जी IPS बनकर अफसरों पर झाड़ता था रौब, फुलवारी शरीफ का असलम ऐसे चढ़ा पुलिस के हत्थे

बिहार में फर्जी IPS बनकर अफसरों पर झाड़ता था रौब, फुलवारी शरीफ का असलम ऐसे चढ़ा पुलिस के हत्थे
पटना में फर्जी IPS अधिकारी असलम अहमद गिरफ्तार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. वह ADG बनकर करता था ठगी. पढ़ें पूरी खबर
Published : September 8, 2025 at 5:49 PM IST
पटना: राजधानी पटना में पुलिस ने एक ऐसे शातिर ठग को गिरफ्तार किया है, जो खुद को IPS अधिकारी बताकर लोगों को लंबे समय से ठग रहा था. आरोपी की पहचान फुलवारी शरीफ निवासी असलम अहमद के रूप में हुई है. वह खुद को ADG रैंक का अधिकारी बताता था और लोगों को सरकारी काम कराने का झांसा देकर पैसे ऐंठता था.
पटना फर्जी आईपीएस गिरफ्तार: असलम न सिर्फ आम लोगों बल्कि सरकारी कर्मचारियों को भी अपना निशाना बनाता था. वह सरकारी दफ्तरों में फोन कर खुद को मुख्यालय में तैनात अधिकारी बताता और आदेश देने के अंदाज में बात करता. उसकी भाषा और अंदाज एक असली अफसर जैसा था, जिससे लोग भ्रम में आ जाते थे और ठगी का शिकार हो जाते थे.
अमीनों को बनाता था खास निशाना: वेस्ट पटना एसपी भानु प्रताप सिंह ने बताया कि पुलिस के मुताबिक, असलम ने सबसे ज्यादा ठगी सरकारी अमीनों से की. वह उन्हें ट्रांसफर, प्रमोशन या जांच से बचाने के नाम पर डराता और उनसे मोटी रकम वसूलता. कई मामलों में उसने सुविधा शुल्क और मदद के नाम पर लाखों रुपये ऐंठे हैं.
ऐसे हुआ फर्जी IPS का पर्दाफाश: उन्होंने बताया कि असलम की करतूतों की शिकायत जब लगातार पुलिस तक पहुंची तो जांच शुरू हुई. अब तक 8 से 10 पीड़ित सामने आ चुके हैं, जिन्होंने बताया कि कैसे असलम ने उन्हें बड़ा अधिकारी बनकर झांसे में लिया और पैसा लेकर गायब हो गया.
मुख्यालय की धौंस दिखाकर बनाता था दबाव: असलम अक्सर खुद को मुख्यालय में तैनात बता कर लोगों को यह यकीन दिलाता था कि वह बड़ा अफसर है और उसकी बात नहीं मानी तो नौकरी खतरे में पड़ सकती है. यही डर लोगों को उसकी बातों में फंसाता था.
मोबाइल और लैपटॉप से मिला अहम सुराग: पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के बाद उसके पास से एक मोबाइल फोन और लैपटॉप जब्त किया है. इनमें कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और चैट्स मिले हैं, जो उसके फर्जीवाड़े की पुष्टि करते हैं. इन डिजिटल सबूतों की फॉरेंसिक जांच की जा रही है.
"पुलिस को उसकी गतिविधियों की जानकारी पहले से थी. कई दिनों तक उस पर नजर रखने के बाद, एक पुख्ता योजना के तहत उसे गिरफ्तार किया गया. पुलिस का कहना है कि उसकी ठगी का दायरा काफी बड़ा हो सकता है."-भानु प्रताप सिंह, वेस्ट पटना एसपी
जांच में सामने आएंगे और भी चेहरे?: फिलहाल पुलिस ने फर्जी IPS असलम अहमद के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसे न्यायिक हिरासत में भेजने की तैयारी की जा रही है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि कहीं इस ठगी में उसके साथ कोई और भी तो शामिल नहीं था. पटना पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध अधिकारी पर भरोसा न करें.
