ETV Bharat / state

बिहार में फर्जी IPS बनकर अफसरों पर झाड़ता था रौब, फुलवारी शरीफ का असलम ऐसे चढ़ा पुलिस के हत्थे

फर्जी आईपीएस गिरफ्तार ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : September 8, 2025 at 5:49 PM IST 3 Min Read