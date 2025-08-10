Essay Contest 2025

नोएडा में पुलिस के फर्जी इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिस का भंडाफोड़, 6 आरोपी गिरफ्तार - FAKE POLICE OFFICE BUSTED IN NOIDA

गिरफ्तार लोगों के खिलाफ चीटिंग और धोखाधड़ी सहित विभिन्न घाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया.

फर्जी इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिस का भंडाफोड़
फर्जी इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिस का भंडाफोड़ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 10, 2025 at 6:37 PM IST

नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा के थाना फेस 3 पुलिस ने एक फर्जी पुलिस ऑफिस का भंडाफोड़ किया है. यह ऑफिस 'इंटरनेशनल पुलिस एंड क्राइम इंवेस्टिगेशन ब्यूरो' के नाम से संचालित किया जा रहा था. पुलिस ने इस मामले में छह लोगों को भी गिरफ्तार किया है. यह लोग फर्जी दस्तावेजों का प्रयोग कर खुद को एक गवर्नमेंट अधिकारी के रूप में खुद को प्रस्तुत करते थे.

पुलिस पूछताछ के दौरान इनके पास से कोई भी आवश्यक दस्तावेज नहीं मिले. गिरफ्तार लोगों के खिलाफ चीटिंग और धोखाधड़ी सहित विभिन्न घाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. पकड़े गए आरोपी पुलिस का लोगो लगाकर कर फर्जीवाड़ा कर रहे थे.

फर्जी इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिस का भंडाफोड़ (ETV Bharat)

सेंट्रल नोएडा के डीसीपी शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि इन लोगों ने 4 जून को कार्यालय खोलने के लिए रेंट एग्रीमेंट किया था, और एक हफ्ते से बोर्ड लगाकर ऑफिस का संचालन कर रहे थे. जब शिकायत मिली तो जांच के दौरान पता चला कि यह लोग 'इंटरनेशनल पुलिस और क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो' के नाम पर लोगों को भ्रमित कर रहे थे. यह लोग खुद को एक पैरेलल पुलिस का सिस्टम दिखा कर लोगों से ठगी कर रहे थे.

डीसीपी शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि ये लोग पुलिस का जो लोगो इस्तेमाल कर रहे थे, वो एक राज्य सरकार के पुलिस लोगों से मिलता जुलता है. इनके पास उसका कोई भी कॉपीराइट या कोई भी ट्रेडमार्क या कोई भी लोगो का रजिस्ट्रेशन नहीं मिला है. पुलिस का लोगो एक भ्रामक छवि बनाने के उद्देश्य से इन्होंने उपयोग किया है.

डीसीपी ने बताया कि पकड़े गए आरोपी बंगाल के रहने वाले हैं. इन लोगों के पास से 9 मोबाइल फोन, 17 स्टांप मोहर, 6 चेक बुक, 9 आईडेंटिटी कार्ड, एक पैन कार्ड, एक वोटर आई कार्ड, 6 एटीएम कार्ड, तीन प्रकार के विजिटिंग कार्ड, मंत्रालय से प्राप्त सर्टिफिकेट, कंप्यूटर और चार इंटरनेशनल पुलिस एंड क्राइम इन्वेस्टीगेशन ब्यूरो के बोर्ड बरामद किए हुए हैं. पुलिस उनके खातों के रिकॉर्ड आदि का पता लगा रही है, ताकि ये मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अपराध से जुड़ा तो नहीं है.

