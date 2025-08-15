ETV Bharat / state

राजा रघुवंशी के घर पहुंचा नकली थाना प्रभारी, मां से दुख बांटा, फिर सामने आई ये कहानी - RPF CONSTABLE TURNED FAKE INSPECTOR

ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी के घर नकली थाना प्रभारी का कारनामा, फिर पीछे से पहुंची असली पुलिस

FAKE TI AT RAJA RAGHUWANSHI HOME
राजा रघुवंशी के घर पहुंचा नकली थाना प्रभारी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 15, 2025 at 4:35 PM IST

2 Min Read

इंदौर : ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या को तकरीबन 3 महीने बीत चुके हैं. इस मामले में आए दिन नए खुलासे होते रहते हैं. वहीं, राजा के घर एक नकली थाना प्रभारी के पहुंचने का मामला भी सामने आया है. मृतक राजा रघुवंशी के परिजनों ने पूरे मामले की जानकारी राजेंद्र नगर पुलिस को दे दी है, जिसके बाद एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ.

राजा पर शोक प्रकट करने पहुंचा नकली थाना प्रभारी

दरअसल, ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी के घर पर आरपीएफ से बर्खास्त हेड कॉन्स्टेबल भजनलाल पहुंचा था, जो थाना प्रभारी की वर्दी में था. भजनलाल ने राजा के परिजनों से मुलाकात की. मुलाकात के दौरान जब राजा के परिजनों को शंका हुई तो उन्होंने इसकी जानकारी राजेंद्र नगर पुलिस को दी और राजेंद्र नगर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हेड कांस्टेबल भजनलाल को हिरासत में ले लिया.

FAKE TI AT RAJA RAGHUWANSHI HOME
राजा के परिजनों को हो रहा था भजनलाल पर शक (Etv Bharat)

यह भी पढ़ें- राजा का बेडरूम शादी की रात से आज भी सजा, दीवार पर लिखा है आई लव यू वाइफ

फिर हुआ चौंकाने वाला खुलासा

जब नकली थाना प्रभारी भजनान से सख्ती से पूछताछ की गई, तो उसके द्वारा बताया गया कि वह राजा रघुवंशी को जानता था और मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला है. जब राजा रघुवंशी की हत्या हुई तो वह शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए नहीं आ पाया था. इसी के चलते वह उज्जैन दर्शन करने के बाद राजा रघुवंशी के घर पर पहुंचा और शोक संवेदना व्यक्त करने लगा.

यह भी पढ़ें- राजा रघुवंशी के भाई पर महिला ने लगाए गंभीर आरोप, डीएनए रिपोर्ट से सभी को चौंकाया

राजस्थानी में आरपीएफ की दी गई सूचना

राजेंद्र नगर थाना प्रभारी नीरज बिरथरे ने बताया, '' भजनलाल मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला है और पूर्व में उसकी राजा रघुवंशी से दोस्ती थी. इसी के चलते है वह उसके घर पर पहुंचा था. आरपीएफ के अधिकारियों ने उसे किसी मामले के चलते बर्खास्त कर दिया था लेकिन वह मेंटली काफी डिप्रेशन में आ गया और उसी के चलते वह आरपीएफ के थाना प्रभारी की ड्रेस पहनकर घूम रहा था. फिलहाल पूरे मामले की जानकारी राजस्थान में उसके परिजनों के साथ ही आरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों को भी दे दी गई है और उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.''

इंदौर : ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या को तकरीबन 3 महीने बीत चुके हैं. इस मामले में आए दिन नए खुलासे होते रहते हैं. वहीं, राजा के घर एक नकली थाना प्रभारी के पहुंचने का मामला भी सामने आया है. मृतक राजा रघुवंशी के परिजनों ने पूरे मामले की जानकारी राजेंद्र नगर पुलिस को दे दी है, जिसके बाद एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ.

राजा पर शोक प्रकट करने पहुंचा नकली थाना प्रभारी

दरअसल, ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी के घर पर आरपीएफ से बर्खास्त हेड कॉन्स्टेबल भजनलाल पहुंचा था, जो थाना प्रभारी की वर्दी में था. भजनलाल ने राजा के परिजनों से मुलाकात की. मुलाकात के दौरान जब राजा के परिजनों को शंका हुई तो उन्होंने इसकी जानकारी राजेंद्र नगर पुलिस को दी और राजेंद्र नगर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हेड कांस्टेबल भजनलाल को हिरासत में ले लिया.

FAKE TI AT RAJA RAGHUWANSHI HOME
राजा के परिजनों को हो रहा था भजनलाल पर शक (Etv Bharat)

यह भी पढ़ें- राजा का बेडरूम शादी की रात से आज भी सजा, दीवार पर लिखा है आई लव यू वाइफ

फिर हुआ चौंकाने वाला खुलासा

जब नकली थाना प्रभारी भजनान से सख्ती से पूछताछ की गई, तो उसके द्वारा बताया गया कि वह राजा रघुवंशी को जानता था और मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला है. जब राजा रघुवंशी की हत्या हुई तो वह शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए नहीं आ पाया था. इसी के चलते वह उज्जैन दर्शन करने के बाद राजा रघुवंशी के घर पर पहुंचा और शोक संवेदना व्यक्त करने लगा.

यह भी पढ़ें- राजा रघुवंशी के भाई पर महिला ने लगाए गंभीर आरोप, डीएनए रिपोर्ट से सभी को चौंकाया

राजस्थानी में आरपीएफ की दी गई सूचना

राजेंद्र नगर थाना प्रभारी नीरज बिरथरे ने बताया, '' भजनलाल मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला है और पूर्व में उसकी राजा रघुवंशी से दोस्ती थी. इसी के चलते है वह उसके घर पर पहुंचा था. आरपीएफ के अधिकारियों ने उसे किसी मामले के चलते बर्खास्त कर दिया था लेकिन वह मेंटली काफी डिप्रेशन में आ गया और उसी के चलते वह आरपीएफ के थाना प्रभारी की ड्रेस पहनकर घूम रहा था. फिलहाल पूरे मामले की जानकारी राजस्थान में उसके परिजनों के साथ ही आरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों को भी दे दी गई है और उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.''

For All Latest Updates

TAGGED:

RAJA RAGHUWANSHI CASE UPDATESONAM RAGHUWANSHI CASEFAKE TI AT RAJA RAGHUWANSHI HOMEINDORE NEWSRPF CONSTABLE TURNED FAKE INSPECTOR

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

छिंदवाड़ा कलेक्टर ने टीचरों को दिया 1 महीने का समय, बोले-नहीं सिखाया तो सस्पेंड

कब मिलेगी गड्ढों वाली सड़कों से आजादी?, युवक का अनोखा प्रदर्शन

पदोन्नति में आरक्षण देने का मामला, कोर्ट ने सरकार से फिर मांगा जवाब

छतरपुर के 1000 साल पुराने मंदिर की अद्भुत इंजीनियरिंग, नक्काशी देख फटी रह जाएंगी आंखें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.