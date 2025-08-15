इंदौर : ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या को तकरीबन 3 महीने बीत चुके हैं. इस मामले में आए दिन नए खुलासे होते रहते हैं. वहीं, राजा के घर एक नकली थाना प्रभारी के पहुंचने का मामला भी सामने आया है. मृतक राजा रघुवंशी के परिजनों ने पूरे मामले की जानकारी राजेंद्र नगर पुलिस को दे दी है, जिसके बाद एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ.

राजा पर शोक प्रकट करने पहुंचा नकली थाना प्रभारी

दरअसल, ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी के घर पर आरपीएफ से बर्खास्त हेड कॉन्स्टेबल भजनलाल पहुंचा था, जो थाना प्रभारी की वर्दी में था. भजनलाल ने राजा के परिजनों से मुलाकात की. मुलाकात के दौरान जब राजा के परिजनों को शंका हुई तो उन्होंने इसकी जानकारी राजेंद्र नगर पुलिस को दी और राजेंद्र नगर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हेड कांस्टेबल भजनलाल को हिरासत में ले लिया.

राजा के परिजनों को हो रहा था भजनलाल पर शक (Etv Bharat)

फिर हुआ चौंकाने वाला खुलासा

जब नकली थाना प्रभारी भजनान से सख्ती से पूछताछ की गई, तो उसके द्वारा बताया गया कि वह राजा रघुवंशी को जानता था और मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला है. जब राजा रघुवंशी की हत्या हुई तो वह शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए नहीं आ पाया था. इसी के चलते वह उज्जैन दर्शन करने के बाद राजा रघुवंशी के घर पर पहुंचा और शोक संवेदना व्यक्त करने लगा.

राजस्थानी में आरपीएफ की दी गई सूचना

राजेंद्र नगर थाना प्रभारी नीरज बिरथरे ने बताया, '' भजनलाल मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला है और पूर्व में उसकी राजा रघुवंशी से दोस्ती थी. इसी के चलते है वह उसके घर पर पहुंचा था. आरपीएफ के अधिकारियों ने उसे किसी मामले के चलते बर्खास्त कर दिया था लेकिन वह मेंटली काफी डिप्रेशन में आ गया और उसी के चलते वह आरपीएफ के थाना प्रभारी की ड्रेस पहनकर घूम रहा था. फिलहाल पूरे मामले की जानकारी राजस्थान में उसके परिजनों के साथ ही आरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों को भी दे दी गई है और उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.''