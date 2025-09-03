ETV Bharat / state

लखनऊ में फर्जी IAS गिरफ्तार, 6 लग्जरी गाड़ियों के काफिले में चलता था, कई राज्यों में कर चुका है ठगी - FAKE IAS OFFICER

यूपी सहित अन्य राज्यों के कई सरकारी कार्यक्रमों में बतौर विशेष सचिव के रूप में हो चुका है शामिल

फर्जी आईएएस अधिकारी सौरभ त्रिपाठी. (Lucknow Police Media Cell)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 3, 2025 at 7:20 PM IST

लखनऊः राजधानी में पुलिस ने एक ऐसे फर्जी आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार किया है, जो लग्जरी गाड़ियों के काफिले में चलता था और यूपी सरकार के कई विभागों का सचिव बताकर लोगों को ठगता था. आरोपी यूपी और अन्य राज्यों के कई सरकारी कार्यक्रमों में भी बतौर विशेष सचिव शामिल हो चुका है. पुलिस ने आरोपी के पास से कई फर्जी सरकारी पास और लग्जरी गाड़ियां बरामद की हैं.

पुलिस पर रौब झाड़ने के चक्कर में खुली पोलः वजीरगंज थाने के प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि बुधवार को कारगिल शहीद पार्क के पास नियमित चेकिंग के दौरान सौरभ त्रिपाठी को पकड़ा गया. सौरभ ने पुलिस पर रौब झाड़ने की कोशिश की और खुद को एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी बताया. पुलिस को उसकी हरकतों पर शक हुआ और सख्ती से पूछताछ करने पर उसका फर्जीवाड़ा सामने आ गया.

फर्जी दस्तावेज और लग्जरी गाड़ियां बरामदः इंस्पेक्टर ने बताया कि सौरभ के पास से कई फर्जी दस्तावेज और पास बरामद किए हैं, जिनका इस्तेमाल वह सरकारी अधिकारी बनकर लोगों पर अपना प्रभाव जमाने के लिए करता था. इसके अलावा, उसके पास से फॉर्च्यूनर, डिफेंडर और इनोवा जैसी कुल 6 लग्जरी गाड़ियां भी मिली हैं, जिन पर सरकारी पास लगे थे.

सोशल मीडिया पर भी फैला रखा था जालः इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने बताया कि जांच में पता चला है कि सौरभ सोशल मीडिया पर भी कई फर्जी प्रोफाइल बनाकर सक्रिय था. वह खुद को कभी 'कैबिनेट स्पेशल सेक्रेटरी, भारत सरकार' तो कभी 'सेक्रेटरी अर्बन-रूरल डेवलपमेंट यूपी' बताकर लोगों को गुमराह करता था. वह सरकारी कार्यक्रमों में बड़े अधिकारियों के साथ फोटो खिंचवाकर अपनी झूठी साख बनाता था. प्रारंभिक जांच से पता चला है कि सौरभ ने कई राज्यों में ठगी की है. पुलिस अब उसके पूरे नेटवर्क और फर्जीवाड़े की गहनता से जांच कर रही है ताकि उसके साथियों और ठगी के शिकार हुए लोगों का पता लगाया जा सके.

TAGGED:

FAKE IAS ARRESTED LUCKNOWFAKE IAS OFFICER SAURABH TRIPATHIFAKE SPECIAL SECRETARYलखनऊ में आईएएस गिरफ्तारFAKE IAS OFFICER

