लखनऊ में फर्जी होम लोन रैकेट का भंडाफोड़, STF ने दो किया गिरफ्तार, यस बैंक की फर्जी DD भेजते थे

आरोपी ग्राहकों का विश्वास जीतने के बाद लोन फाइल तैयार करने के नाम पर 11,000 नकद और 10,000 ऑनलाइन वसूलते थे.

STF ने दो ठगों को किया गिरफ्तार.
STF ने दो ठगों को किया गिरफ्तार. (Photo Credit; STF)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 5, 2025 at 7:04 PM IST

लखनऊ : UP STF ने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर होम लोन कराने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है. एसटीएफ ने गिरोह के दो मुख्य सदस्यों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने पूछताछ में करोड़ों रुपये की ठगी करने की बात कबूल की है.

पकड़े गए आरोपियों की पहचना विनय कुमार श्रीवास्तव निवासी बीबी खेड़ा, पारा और दीपक रावत निवासी राजाजीपुरम, तालकटोरा लखनऊ के रूप में हुई है. एसटीएफ अब इनके बैंक खातों और पूरे नेटवर्क की गहन जांच कर रही है और गिरोह के अन्य सदस्यों, अभिषेक सोनी और अमित रस्तोगी, की तलाश जारी है.

एसटीएफ निरीक्षक संतोष कुमार सिंह ने बताया, आरोपी अपने साथियों के साथ मिलकर उन लोगों को निशाना बनाते थे, जिन्हें मकान खरीदने के लिए होम लोन की जरूरत होती थी. वे खुद को आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से जुड़ा बताते थे. ग्राहकों का विश्वास जीतने के बाद लोन फाइल तैयार करने के नाम पर 11,000 नकद और 10,000 ऑनलाइन वसूलते थे.

बाद में ये ठग फर्जी लोन अप्रूवल लेटर और फर्जी डिमांड ड्राफ्ट (DD) दिखाकर लाखों रुपए कमीशन, रजिस्ट्री और कोर्ट फीस के नाम पर ऐंठ लेते थे. जांच में पता चला कि वे फर्जी यस बैंक की DD बनाकर लोगों को भेजते थे. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गिरोह ने फर्जी लोन के जरिए अब तक करोड़ों रुपए की ठगी को अंजाम दिया है.

एसटीएफ निरीक्षक संतोष कुमार सिंह ने बताया, शनिवार को दोनों को पूछताछ के लिए मुख्यालय लखनऊ बुलाया गया था. देर रात दोनों को गिरफ्तार किया गया. एसटीएफ टीम ने आरोपियों के पास से ठगी से संबंधित भारी मात्रा में फर्जी दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं, जिनमें 5 मोबाइल फोन, 7 एटीएम कार्ड, 4 पैन कार्ड, 3 आधार कार्ड, 1 ड्राइविंग लाइसेंस, 1 डेस्कटॉप, जिसका उपयोग फर्जी दस्तावेज बनाने में होता था, 103 लोन प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेजों की छायाप्रति, 28 हस्ताक्षरित चेक, 1 बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद हुई है.

