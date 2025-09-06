भिवानी में नकली घी व नमक की फैक्ट्री पर छापेमारी, 3 क्विंटल नकली घी बरामद, कैमिकल से तैयार किया जा रहा था घी

ETV Bharat / state

रोहतक के बाद भिवानी में डाला डेरा: वहीं, टीम में फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारी डॉ. पुनीत शर्मा भी मौजूद थे. उन्होंने बताया कि "नकली घी बरामद किया गया है. पहले भी इन पर रोहतक में नकली घी बनाने के केस दर्ज हैं. अब ये लोग भिवानी में किराए के मकान में रहकर नकली घी व नमक बनाने का काम कर रहे हैं. उन्होंने लोगों से अपील की है कि नकली सामान न खरीदे ये स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक होता है. ऐसी कोई जानकारी हो तो तुरंत FSSAI के पोर्टल पर या सीएम फ्लाइंग को सूचित करें".

असली पैकिंग में नकली घी: छापेमारी के दौरान टीम को नकली घी बनाने का केमिकल, डालडा घी, रिफाइंड घी भी मिला है. विजिलेंस अधिकारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि "पहले भी हरियाणा में नकली घी बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई है. ये लोग रिफाइंड, डालडा व केमिकल के इस्तेमाल से नकली घी तैयार करते हैं. ये घी स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक है. कई नामी कंपनियों के खाली पैकेट मिले हैं. नकली घी तैयार कर इन्हीं पैकेट में डालकर बेचा जाता है. असली घी के पैकेट में नकली घी उसी रेट में बेचा जाता है. इनके पास पैकिंग की 8 मशीन भी मिली है". इसके अलावा, उन्होंने नकली और असली घी की पैकिंग पहचान के बारे में भी विस्तार से बताया.

भिवानी: हरियाणा के भिवानी में सीएम फ्लाइंग, विजिलेंस टीम और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी की. शनिवार को संयुक्त टीम ने भिवानी की डिफेंस कॉलोनी में नकली घी की फैक्ट्री में छापेमारी करते हुए कार्रवाई की. वहीं, बड़ी संख्या में अलग-अलग कंपनियों का घी मिला है. मौके से करीब 3 क्विंटल नकली घी बरामद किया गया है.

कैसे करें घी की पहचान: नवरात्रि और दिवाली जैसे त्यौहार आने वाले हैं, ऐसे में बाजारों में नकली घी की भी एंट्री हो गई है. अपने स्वास्थ्य को सही रखने के लिए नकली घी और नकली खाद्य सामग्री से बचाव करना जरूरी है. अगर आप भी मार्केट से घी खरीदने जा रहे हैं और आपको डर है कि आप जो घी खरीद रहे, वह असली है या नकली तो घबराने की जरूरत नहीं है. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप घी की शुद्धता की जांच कैसे कर सकते हैं. बता दें कि घी शुद्धता की पहचान कई तरीकों से की जा सकती है. जैसे कि उसे गर्म करके या पानी में मिलाकर. विस्तार से जानते हैं.

घी को गर्म करके करें पहचान: घी की शुद्धता जांचने के लिए आप उसे गर्म कर सकते हैं. अगर घी शुद्ध होगा, तो वह गर्म होने पर तुरंत पिघल जाएगा और उसका रंग भूरा हो जाएगा. वहीं, मिलावटी घी को पिघलने में समय लगता है और उसका रंग पीला होता है. घी की शुद्धता की जांच के लिए आप उसका आयोडीन टेस्ट भी कर सकते हैं. इसके लिए आपको थोड़ा-सा घी लेना होगा और उसमें कुछ बूंदे आयोडीन डालनी होंगी. अगर घी शुद्ध होगा, तो उसके रंग में कोई बदलाव नहीं होगा, जबकि घी में फैट मिलाया गया है, तो इसका रंग बैंगनी हो जाएगा.

पानी से करें घी की शुद्धता की पहचान: इसके अलावा, आप एक चम्मच घी को गर्म पानी गिलास में डालकर उसे मिक्स कर लें. ऐसा करने पर अगर घी पानी में अच्छी तरह मिल जाता है तो वह शुद्ध है. वहीं मिलावटी घी पानी में पूरी तरह नहीं मिलेगा और आपको पानी में अशुद्धियां दिखाई देने लगेंगी. शुद्ध घी में छोटे-छोटे दाने जैसा टेक्सचर होता है. ये ग्रेन्यूल्स पूरे घी में एक समान देखने को मिलते हैं, जबकि मिलावटी घी में ऐसा नहीं होता. उसे हाथ पर मिलाते ही आपको चिपचिपाहट और असमान रूप से मिले ग्रेन्यूल्स महसूस होंगे.

