छतरपुर में नकली खाद फैक्ट्री पर छापेमारी, संचालक फरार, वेयर हाउस सील

नकली खाद फैक्ट्री पर छापेमारी ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : September 23, 2025 at 8:40 AM IST 2 Min Read

छतरपुर: छतरपुर में नकली खाद बनाने वाली फैक्ट्री पर SDM ने छापेमारी की. छापेमारी के दौरान गोदाम के अंदर नकली खाद की हजारों बोरियां, सिलाई मशीन सहित खाद पैकिंग का माल बरामद हुआ है. छापेमारी के दौरान 57 बोरी नकली डीएपी खाद, 57 बोरी कच्चा माल और 1000 से ज्यादा की खाली बोरियां बरामद की गई है. बुंदेलखंड के छतरपुर में खाद की किल्लत ओर कालाबाजारी की वजह किसान परेशान हैं. बुवाई का समय नजदीक आते ही किसानों को एक-एक बोरी खाद के लिए दिन-दिन भर लाइनों में गुजारना पड़ रहा है. वहीं खाद माफिया भी किसानों के साथ धोखाधड़ी करने से बाज नही आ रहे हैं. छतरपुर SDM को ओरछा रोड थाना इलाके के महोबा रोड खौप गांव के पास नकली खाद बनाने की सूचना मिली थी. नकली खाद फैक्ट्री पर छापेमारी (ETV Bharat) मुखबिर की सूचना पर सोमवार देर शाम द्वारका वेयर हाउस पर मारा गया छापा मुखबिर की सूचना पर सोमवार की देर शाम द्वारका वेयर हाउस पर छापा मारकर कार्रवाई की गई. वेयर हाउस को सील कर दिया गया है. वेयर हाउस संचालक आदित्य पाठक मौके से फरार हो गया. जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है. कार्रवाई के दौरान कृषि विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे.