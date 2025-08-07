इटावा : सिविल लाइन पुलिस ने फर्जी ऊर्जा मंत्री को गिरफ्तार किया है. आरोपी खुद को मध्य प्रदेश का ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर बताकर एसएसपी इटावा पर एक मामले की पैरवी का दबाव बना रहा था. पुलिस ने मामले की जांच की, तो फर्जीवाड़ा पकड़ा गया.

गिरफ्तार आरोपी की पहचान अंकित सिंह परिहार के तौर पर हुई है. आरोपी सहसों थाना क्षेत्र के पिपरौली गढ़िया गांव का रहने वाला है. अंकित ने पुलिस अधिकारी पर दबाव बनाने के लिए ट्रूकॉलर ऐप पर मंत्री के नाम से फर्जी प्रोफाइल बना रखी थी. सहसों थाना में आरोपी के भाई के खिलाफ एक नामजद मुकदमा दर्ज हुआ था. भाई को पुलिस गिरफ्तार नहीं करे, इसके लिए आरोपी दो दिन से SSP के सरकारी नंबर पर कॉल कर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था.

आरोपी ने अपने आप को मंत्री बताते हुए सहसों थानाध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की भी बात कहीं थी. एसएसपी के निर्देशन में जब मामले की जांच की गई, तो पता चला की कॉल करने वाला कोई मंत्री नहीं, बल्कि एक शातिर बदमाश है. इसके बाद सिविल लाइन थाने की पुलिस ने अंकित को लॉयन सफारी के पास ठंडी पुलिया से गिरफ्तार कर लिया. आरोपी के पास से एक मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है, जिसमें कई लोगों के आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों की फोटो मिली है.

शुरुआती जांच में अंकित का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है. इससे पहले अंकित के खिलाफ फर्जीवाड़े का ही एक मामले में ग्वालियर के महाराजपुर थाने में केस दर्ज किया था. इस मामले में उसने साल 2018-19 में सब इंस्पेक्टर के नाम की नेम प्लेट लगाकर वर्दी पहने हुए फोटो इंस्टाग्राम की डीपी पर लगाई थी. वहीं, साल 2016 में आरोपी के खिलाफ सहसों थाने में आर्म्स एक्ट मामले में भी मुकदमा दर्ज हो चुका है.

