ETV Bharat / state

फर्जी दस्तावेज से की 20 साल तक शिक्षिका की नौकरी, पुलिस ने ऐसे दबोचा

पुलिस गिरफ्त में आरोपी महिला ( ETV Bharat Dholpur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 15, 2025 at 6:05 PM IST 2 Min Read

राजाखेड़ा (धौलपुर): जिले की राजाखेड़ा पुलिस ने फर्जी शैक्षणिक दस्तावेजों के आधार पर 20 वर्षों तक शिक्षिका की नौकरी करने और लाखों रुपये का वेतन हासिल करने के आरोप में मोनी देवी (48) को गिरफ्तार किया है. मोनी देवी, पत्नी स्व. सोवरन सिंह, निवासी वार्ड नं. 21, रोहाई मोहल्ला, राजाखेड़ा, धौलपुर, वर्तमान में आगरा के ताजगंज थाना क्षेत्र में रह रही थी. राजाखेड़ा थानाधिकारी रामकिशन यादव ने बताया कि 24 फरवरी 2025 को मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, राजाखेड़ा ने तहरीर दी कि मोनी देवी ने गांधी स्मारक इंटर कॉलेज, जैंगारा, आगरा से कक्षा 10वीं और 12वीं के फर्जी अंक पत्र और प्रमाण पत्र बनवाए. इन दस्तावेजों के आधार पर उन्होंने 2005 में विधवा कोटे में तृतीय श्रेणी शिक्षक के पद पर नौकरी हासिल की और 20 साल तक राज्य सरकार से वेतन प्राप्त किया. पढ़ें : 'खेल कोटे' में हासिल की सरकारी नौकरी, एसओजी ने किया गिरफ्तार, जानिए पूरा मामला