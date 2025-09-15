ETV Bharat / state

फर्जी दस्तावेज से की 20 साल तक शिक्षिका की नौकरी, पुलिस ने ऐसे दबोचा

राजाखेड़ा पुलिस ने महिला को किया गिरफ्तार. फर्जी शैक्षणिक दस्तावेजों से की 20 साल तक शिक्षिका की नौकरी. जानिए पूरा मामला...

पुलिस गिरफ्त में आरोपी महिला (ETV Bharat Dholpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 15, 2025 at 6:05 PM IST

राजाखेड़ा (धौलपुर): जिले की राजाखेड़ा पुलिस ने फर्जी शैक्षणिक दस्तावेजों के आधार पर 20 वर्षों तक शिक्षिका की नौकरी करने और लाखों रुपये का वेतन हासिल करने के आरोप में मोनी देवी (48) को गिरफ्तार किया है. मोनी देवी, पत्नी स्व. सोवरन सिंह, निवासी वार्ड नं. 21, रोहाई मोहल्ला, राजाखेड़ा, धौलपुर, वर्तमान में आगरा के ताजगंज थाना क्षेत्र में रह रही थी.

राजाखेड़ा थानाधिकारी रामकिशन यादव ने बताया कि 24 फरवरी 2025 को मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, राजाखेड़ा ने तहरीर दी कि मोनी देवी ने गांधी स्मारक इंटर कॉलेज, जैंगारा, आगरा से कक्षा 10वीं और 12वीं के फर्जी अंक पत्र और प्रमाण पत्र बनवाए. इन दस्तावेजों के आधार पर उन्होंने 2005 में विधवा कोटे में तृतीय श्रेणी शिक्षक के पद पर नौकरी हासिल की और 20 साल तक राज्य सरकार से वेतन प्राप्त किया.

जांच में पाया गया कि मोनी देवी के पति सोवरन सिंह ने 1994 और 1996 में फर्जी दस्तावेज तैयार करवाए थे. सोवरन सिंह की 2001 में मौत के बाद मोनी देवी ने इन दस्तावेजों का उपयोग कर नौकरी प्राप्त की. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, मेरठ से सत्यापन के बाद दस्तावेज फर्जी पाए गए.

पुलिस महानिरीक्षक भरतपुर रेंज कैलाश चंद्र विश्नोई, पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सांगवान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा और सीओ मनिया राजेश शर्मा के निर्देशन में थानाधिकारी रामकिशन यादव की अगुवाई में पुलिस टीम ने मोनी देवी को गिरफ्तार किया. पुलिस ने बताया कि आरोपी महिला के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था. फिलहाल, पुलिस मामले में जांच कर रही है.

