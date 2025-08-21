धमतरी: छत्तीसगढ़ के गांव और शहरों में झोलाछाप डॉक्टरों की भरमार है. जिला प्रशासन दावा तो करती है कि वे झोलाछाप डॉक्टरों पर कार्रवाई कर रही है. उसके बावजूद प्रदेश में झोलाछाप डॉक्टरों की संख्या बढ़ती जा रही है. इन डॉक्टरों के इलाज से कई लोगों की जानें भी जाती है. ताजा घटना धमतरी के कुरुद के डांडेसरा की (Dhamtari Kurud Area) है. यहां 11 अगस्त को एक झोलाछाप डॉक्टर के इंजेक्शन से 12 साल के बच्चे की मौत हो गई.

बच्चे की मौत के बाद झोलाछाप डॉक्टर फरार: बच्चे की मौत 11 अगस्त को हुई. परिवार वालों का कहना है कि बच्चा नीरज कुमार साहू 12 साल का था. वह बुखार से पीड़ित था. जिसके इलाज के लिए वे कुरुद के अशोक मेडिकल सेंटर पहुंचे. यहां डॉक्टर अशोक शर्मा ने बच्चे को इंजेक्शन लगा दिया. जिससे कुछ देर में उसकी मौत हो गई.

कुरुद के अशोक मेडिकल में डॉक्टर अशोक साहू ने बिना जांचे मेरे बेटे को इंजेक्शन लगा दिया. जिससे मेरे बेटे नीरज कुमार साहू के मुंह से झाग निकलने लगा.वह अचेत होकर जमीन पर गिर पड़ा. जिसके बाद उसे तुरंद कुरुद सिविल अस्पताल ले जाया गया. यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. डॉक्टर अशोक शर्मा पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए- रेवाराम साहू, नीरज कुमार साहू के पिता

नीरज की माता और बहन ने कड़ी कार्रवाई की मांग की: इस घटना के बाद से परिवार में मातम पसरा है. नीरज की माता और बहन ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. दोनों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि इस कथित डॉक्टर को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाए.

मासूम नीरज साहू की रक्षाबंधन के दौरान ली गई फोट (ETV BHARAT)

IMA ने खोला मोर्चा: इस घटना के प्रकाश में आने के 10 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी डॉक्टर की गिरफ्तारी नहीं हुई है. इस मुद्दे पर अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी मोर्चा खोल दिया है. आईएमए ने न केल आरोपी मेडिकल संचालक के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है बल्कि लोगों से भी इस तरह के डॉक्टर से इलाज नहीं कराने की अपील की है.

आरोपी मेडिकल संचालक पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. हम सरकार से प्रदेश में झोलाछाप डॉक्टरों पर लगाम कसने और उनके खिलाफ कड़े कानून बनाने की मांग करते हैं- प्रदीप साहू, जिलाध्यक्ष, आईएमए, धमतरी

धमतरी स्वास्थ्य विभाग ने बनाई जांच टीम: इस घटना के बाद धमतरी स्वास्थ्य विभाग ने जांच टीम का गठन किया है. कुरूद अस्पताल के बीएमओ ने ईटीवी भारत को बताया कि कई डॉक्टरों के पैनल के साथ एक जांच टीम बनाई गई है. जो इस घटना की जांच कर रही है. आरोपी डॉक्टर और उसके क्लीनिक को सील करने की प्रक्रिया की जा रही है.

आरोपी डॉक्टर की तलाश में पुलिस: धमतरी एएसपी मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि आरोपी डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है. उसकी तलाश की जा रही है. जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

धमतरी सहित छत्तीसगढ़ में झोलाछाप डॉक्टरों पर एक्शन न होना स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर सवाल खड़े करता है. ऐसे में जरूरत है कि जल्द से जल्द ऐसे झोलाछाप डॉक्टरों पर समय रहते कार्रवाई हो. जिससे कई जिंदगी बचाई जा सके.