रोहतक PGIMS में दोस्त की जगह ड्यूटी पर डॉक्टर बनकर आया युवक, करने लगा मरीजों का इलाज.. ऐसे पकड़ा गया - FAKE DOCTOR ARRESTED

रोहतक पीजीआईएमएस की ओपीडी में दोस्त की जगह डॉक्टर बन कर आए युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.

दोस्त की जगह ड्यूटी पर डॉक्टर बनकर आया युवक
दोस्त की जगह ड्यूटी पर डॉक्टर बनकर आया युवक (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 7, 2025 at 7:33 PM IST

रोहतक: हरियाणा के सबसे बड़े हॉस्पिटल रोहतक पीजीआइएमएस में गले में स्टेथोस्कोप टांगे व डॉक्टर का अप्रैन पहने हुए एक युवक की ओर से ओपीडी में मरीजों का इलाज करने का मामला सामने आया है. अस्पताल कर्मियों और लोगों को जब उस पर शक हुआ तो उससे आई कार्ड मांगा गया, जिस पर प्रस्तुत नहीं कर पाया. ऐसे में उसे तुरंत पकड़ लिया गया.

इंटर्नशिप कर रहे डॉक्टर की जगह ड्यूटी करने आया

पूछताछ में पता चला कि आरोपी युवक का नाम साद है और वह सोनीपत जिले के निजामपुर माजरा गांव का रहने वाला है. उसने बताया कि वो रोहतक पीजीआई में इंटर्नशिप कर रहे डॉ. कृष्ण गहलावत की जगह ड्यूटी करने के लिए आया था. इसके बाद आरोपी युवक को पीजीआई थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया.

दोस्त की जगह ड्यूटी पर डॉक्टर बनकर आया युवक (Etv Bharat)

आरोपी युवक और उसके दोस्त के खिलाफ मामला दर्ज

पीजीआईएमएस थाना प्रभारी रोशन लाल ने बताया कि आरोपी युवक 12वीं पास है और उसने पेशेंट केयर असिस्टेंट का 1 साल का डिप्लोमा भी कर रखा है. फिलहाल उसे हिरासत में ले लिया गया है और इंटर्नशिप कर रहे डॉ. कृष्ण गहलावत व आरोपी साद के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस उससे गहनता से पूछताछ कर रही है कि क्या इससे पहले भी वह कृष्ण की जगह ड्यूटी तो नहीं आ चुका है. आरोपी युवक को कल अदालत में पेश किया जाएगा.

