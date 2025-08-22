अलवर: जिले के उद्योग नगर थाना स्थित एक यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ कर फर्जी डिग्री व मार्कशीट तैयार करने वाले आरोपी को थाना पुलिस ने 4 साल बाद गुरुग्राम से गिरफ़्तार किया. आरोपी सचिन अपने खिलाफ होने वाली कार्यवाही की सूचना मिलने पर पुलिस की दबिश से पहले ही अलवर से फरार होकर गुरुग्राम में छुप गया. जिसकी तलाश के लिए टीमें लगी हुई थी. शुक्रवार को अलवर पुलिस को सफलता हाथ लगी. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है.

अलवर पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने प्रकरण पर जानकारी देते हुए बताया की फरवरी 2022 में विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार की ओर से उद्योग नगर थाना में प्रकरण दर्ज करवाया गया कि सचिन कुमार विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड के साथ छेड़खानी कर फर्जी डिग्री मार्कशीट तैयार करता है. इस प्रकरण पर अनुसंधान करते हुए सचिन यादव के खिलाफ जुर्म प्रमाणित हुआ. उन्होंने बताया कि आरोपी को उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज होने की सूचना मिलते ही वह अलवर से फरार हो गया. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए अलवर पुलिस लगातार तलाश कर रही थी.

पुलिस अधीक्षक चौधरी ने बताया कि 4 साल बाद उद्योग नगर थाना पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी सचिन गुरुग्राम में एक कंपनी में एचआर मैनेजर के पद पर कार्य कर रहा है. इस सूचना पर उद्योग नगर थाना अधिकारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसने आरोपी को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया. उन्होंने बताया कि फिलहाल पुलिस आरोपी सचिन से पूछताछ कर रही है, जिसमें आरोपी ने यूनिवर्सिटी में अपने कार्यकाल के दौरान कितनी फर्जी मार्कशीट व डिग्री तैयार की, इसके बारे में अनुसंधान किया जा रहा है.