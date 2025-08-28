ETV Bharat / state

जयपुर में फर्जी साइबर कॉल सेंटर का पर्दाफाश, 5 गिरफ्तार

जयपुर में एस्कॉर्ट सर्विस के फर्जी ऐड देकर ठगी करने वाले साइबर गैंग का पर्दाफाश कर पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया.

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 28, 2025

जयपुर: जयपुर ग्रामीण पुलिस के चंदवाजी थाना और साइबर सेल ने एक बड़े अवैध साइबर कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया है. आरोपी गूगल पर एस्कॉर्ट सर्विस के नाम से विज्ञापन डालकर लोगों के रुपए ठगते थे. पुलिस ने इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. साथ ही एक नाबालिग को निरुद्ध किया है. आरोपियों के कब्जे से 13 मोबाइल फोन, डाटा रिकॉर्ड, 12 एटीएम कार्ड, 12 सिम कार्ड सहित अन्य कई सामान जब्त किए गए हैं.

जयपुर ग्रामीण के साइबर सेल के उप अधीक्षक खलील अहमद ने बताया कि एसपी राशि डोगरा के निर्देशन में यह बड़ी कार्रवाई की गई. साइबर शाखा के हेड कांस्टेबल कमलेश ने तकनीकी विश्लेषण से पता लगाया था कि कुछ नंबरों से साइबर धोखाधड़ी की जा रही है. नंबरों की लोकेशन और आईडी का पता लगाया गया, जो चंदवाजी थाना क्षेत्र के आसपास आ रही थी. साइबर सेल और चंदवाजी थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने साइबर फ्रॉड के अड्डे का पता लगाया. मौके पर पहुंचकर पुलिस टीमों ने दबिश दी, जहां चार लड़के और दो लड़कियां मिलीं, जिनमें से एक लड़की नाबालिग पाई गई.

एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर विज्ञापन: आरोपी फर्जी सिम के आधार पर गूगल पर 'कॉल गर्ल' नामक वेबसाइट पर एस्कॉर्ट सर्विस के विज्ञापन देते थे, जिस पर फर्जी नंबर डालते थे. लोगों को फंसाकर पैसे ऐंठते थे. आरोपियों के कब्जे से 12 एटीएम कार्ड, 13 मोबाइल फोन, 12 सिम कार्ड सहित कई फर्जी दस्तावेज जब्त किए गए हैं. इस गैंग का सरगना विकास सिंह यादव है, जो गोविंदगढ़ का रहने वाला है. पुलिस ने आरोपी विकास यादव, गिर्राज मीणा, राहुल यादव, मनोज मीणा और एक युवती को गिरफ्तार किया है. साथ ही नाबालिग लड़की को निरुद्ध किया है.

कई राज्यों में है धोखाधड़ी की शिकायतें: आरोपियों ने चंदवाजी इलाके में एक मकान किराए पर लेकर साइबर धोखाधड़ी का काम किया था. आरोपियों से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि वे गूगल पर मोबाइल नंबर के साथ-साथ लड़कियों की फोटो लगाकर विज्ञापन डालते थे. जब कोई व्यक्ति इन साइबर ठगों से संपर्क करता था, तो उससे सर्विस चार्ज, होटल चार्ज और सिक्योरिटी चार्ज के नाम पर पैसे मांगे जाते थे. क्यूआर कोड स्कैन करवाकर या सीधे बैंक खातों में रुपए ट्रांसफर करवाकर उसके बाद नंबर ब्लॉक करके ऑनलाइन ठगी की वारदात अंजाम दी जाती थी. आरोपियों के नंबरों के आधार पर की गई जांच में पता चला कि मुंबई (महाराष्ट्र), उत्तर प्रदेश, बिलासपुर (छत्तीसगढ़), तेलंगाना सहित देश के कई राज्यों में इनके खिलाफ शिकायतें दर्ज हैं. चंदवाजी थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

