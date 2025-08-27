ETV Bharat / state

नकली CBI अधिकारी ने डॉक्टर के घर मारी रेड, 2 घंटे तक खंगाला हाउस, नहीं मिला कैश तो धमकी देकर हुआ फरार - FAKE CBI OFFICER

उधम सिंह नगर के किच्छा में नकली सीबीआई आधिकारी ने डॉक्टर के क्लिनिक और घर में रेड मारी. लेकिन नकली अधिकारी को कुछ नहीं मिला.

Fake CBI Officer
नकली CBI अधिकारी ने डॉक्टर के घर मारी रेड (PHOTO-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 27, 2025 at 9:03 PM IST

3 Min Read

रुद्रपुर/किच्छा: उधम सिंह नगर के किच्छा कोतवाली क्षेत्र में नकली सीबीआई अधिकारी बनकर होम्योपैथी डॉक्टर और उनकी पत्नी को धमकाने का मामला सामने आया है. इनता ही नहीं, नकली सीबीआई अधिकारी ने डॉक्टर और उनकी पत्नी को दो घंटे तक हाउस अरेस्ट भी किया. जब नकली सीबीआई को मौके से नकदी नहीं मिली तो व्यक्ति नकदी की व्यवस्था करने की बात कहकर मौके से फरार हो गया. पुलिस ने मामले का संज्ञान लेकर जांच शुरू कर दी है.

उधम सिंह नगर के किच्छा कोतवाली क्षेत्र के आवास विकास में होम्योपैथी क्लिनिक का संचालन करने वाले डॉक्टर और उनकी पत्नी को अज्ञात शख्स ने नकली सीबीआई अधिकारी बनकर दो घंटे तक हाउस अरेस्ट करके रखा. इस दौरान नकली सीबीआई अधिकारी बनकर आए शख्स ने घर और क्लिनिक में छानबीन की. जब शख्स को घर और क्लिनिक से नकदी नहीं मिली तो शख्स नकदी की व्यवस्था करने की बात कहकर गोली मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया. इसके बाद पीड़ित डॉक्टर ने मामले की सूचना पुलिस को दी है. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

नकली CBI अधिकारी ने डॉक्टर के घर मारी रेड, 2 घंटे तक खंगाला घर, नहीं मिला कैश तो धमकी देकर हुआ फरार (VIDEO-ETV Bharat)

घटना से संबंधित एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक सूट बूट में एक व्यक्ति क्लिनिक में डॉक्टर से बातचीत करते हुए दिखाई दे रहा है. पुलिस को दी गई सूचना में डॉ. गौरांग मोहपात्रा ने बताया कि वह किच्छा आवास विकास में अपने घर पर ही होम्योपैथी क्लिनिक का संचालित करता है. हर रोज की तरह वह बुधवार को भी क्लिनिक में बैठे हुए थे.

इसी दौरान एक व्यक्ति दोपहर लगभग 2 बजे क्लिनिक में आया और उसने खुद को सीबीआई अधिकारी बताया. जब तक डॉक्टर कुछ समझ पाते तब तक उनका मोबाइल और उसके बाद उनकी पत्नी का मोबाइल अपने कब्जे में ले लिया. डॉ. मोहपात्रा ने बताया कि उसके बाद उस व्यक्ति ने पूछा कि घर और दुकान में नकदी कितनी मौजूद है. जब डॉक्टर ने नकदी होने से मना कर दिया तो वो डॉक्टर और उनकी पत्नी को गोली मारने की धमकी देने लगा.

इसी दौरान उस व्यक्ति ने तलाशी लेना शुरू कर दी, जब मौके से कुछ बरामद नहीं हुआ, तो पैसे का इंतजाम रखने की बात कहकर गोली मारने की धमकी देकर चला गया. इस दौरान लगभग दो घंटे तक डॉक्टर और उसकी पत्नी को हाउस अरेस्ट करके रखा. बाद में उन्होंने घटना की जानकारी पुलिस को दी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है.

मामले पर सीओ सितारगंज भूपेंद्र सिंह धौनी ने कहा कि मामले की जांच के लिए एक टीम गठित की है. सर्विलांस की भी मदद ली जा रही है. जल्द ही मामले का खुलासा करते हुए दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी.

