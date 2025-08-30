जयपुर: जयपुर साउथ पुलिस ने साइबर ठगी के खिलाफ दो कार्रवाई को अंजाम दिया है. पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटरों सहित ठगी के लिए किराए पर बैंक अकाउंट मुहैया कराने वाली गैंग के 9 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से 10 कंप्यूटर, दो लैपटॉप, 32 मोबाइल विथ सिम कार्ड, 14 सिम कार्ड, 30 एटीएम कार्ड, 4 चेक बुक, दो पासबुक, तीन वाई-फाई मोडेम और 2.35 लाख रुपए नगदी बरामद की गई है. आरोपियों के खिलाफ राजस्थान, झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में साइबर पोर्टल पर 25 शिकायत दर्ज हैं. करीब 10 करोड़ रुपए की साइबर ठगी का खुलासा हुआ है.

फर्जी आईडी से ई-मित्र खुलवाने का झांसा: डीसीपी साउथ राजर्षि राज ने बताया कि साइबर सेल जयपुर दक्षिण, शिप्रा पथ थाना और मानसरोवर थाना पुलिस ने साइबर ठगी की वारदातों को लेकर शिप्रापथ थाना इलाके में फर्जी कॉल सेंटरों का खुलासा किया है. फर्जी कॉल सेंटर के माध्यम से करोड़ों रुपए की साइबर ठगी का खुलासा हुआ है. पकड़े गए आरोपी फर्जी आईडी देकर ई-मित्र की सेवाएं मुहैया कराने का झांसा देते थे. झांसे में आने के बाद लोगों से मोटी रकम वसूलते थे. दोबारा संपर्क करने पर पीड़ितों से संपर्क बंद कर देते थे. पुलिस ने फर्जी कॉल संचालन के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर मौके से कंप्यूटर, एटीएम कार्ड, बैंक पासबुक समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बरामद किए हैं.

पढ़ें: लोन का झांसा देकर अमरीकी नागरिकों से ठगी करने वाले 5 आरोपी पकड़े, 6 लैपटॉप, 10 मोबाइल बरामद - FRAUD WITH AMERICAN CITIZENS

झांसा देकर खुलवाते खाते: उन्होंने बताया कि वहीं दूसरी कार्रवाई के दौरान मानसरोवर इलाके में ऑनलाइन ठगी के लिए बैंक अकाउंट मुहैया कराने वाली गैंग के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपी लोगों को पैसा या अन्य लाभ दिलाने का झांसा देकर उनके दस्तावेजों से बैंक अकाउंट खुलवाते थे. इसके बाद इन बैंक खातों को ऑनलाइन ठगी करने वाले लोगों को मुहैया करवाते थे. पुलिस ने इन आरोपियों से चेक बुक, पासबुक, मोबाइल फोन और सिम कार्ड, लैपटॉप और 2.35 लाख रुपए नकदी समेत अन्य उपकरण भी बरामद किए हैं. दोनों कार्रवाई में साइबर सेल साउथ के हेड कांस्टेबल लोकेश कुमावत और कांस्टेबल महावीर की विशेष भूमिका रही.

पढ़ें: जयपुर में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़: ई-मित्र सुविधा दिलाने के नाम पर करते थे साइबर ठगी, दो गिरफ्तार - CYBER ​​SHIELD CAMPAIGN

हिस्ट्रीशीटर भी गिरफ्तार: गैंग का मुख्य सरगना हिस्ट्रीशीटर राकेश कुमार उर्फ हनी है. साइबर फ्रॉड के लिए किराए पर बैंक खाता उपलब्ध करवाने के लिए नेटवर्क बना रखा था. साइबर फ्रॉड कॉल सेंटर और साइबर फ्रॉड के लिए बैंक खाता उपलब्ध करवाने वाली गैंग के कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने झुंझुनू निवासी राकेश कुमार उर्फ हनी, मुकेश सिंह, अनुज कुमार, जयपुर निवासी अजहरुद्दीन अहमद, आरिश खान, कन्हैयालाल, चंद्र प्रकाश, कानाराम गुर्जर और संजय मीणा को गिरफ्तार किया है. गैंग से मिले खातों के विरुद्ध राजस्थान, झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश समेत विभिन्न राज्यों में साइबर पोर्टल पर 25 शिकायतें दर्ज हैं. करीब 10 करोड़ रुपए की साइबर ठगी का खुलासा हुआ है. आरोपी हिस्ट्रीशीटर राकेश कुमार उर्फ हनी के खिलाफ 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं.