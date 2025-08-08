सहारनपुर: सहारनपुर पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर के जरिये ऑनलाइन ठगी करने वाले अंतरराष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है. थाना कोतवाली नगर पुलिस ने घंटाघर स्थित होटल रिडक्शन में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ करके 4 युवतियों समेत 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया.

एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि पकड़े गए सभी लोग दिल्ली, नागालैंड, मणिपुर और पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं. यह सहारनपुर के होटल में फर्जी कॉल सेंटर के जरिये विदेशी लोगों को ऑनलाइन ठगी का शिकार बनाते थे. गिरोह के लोग विदेशी नागरिकों का डेटा इकठ्ठा करके उनको कॉल करते थे.

जानकारी देते एसपी देहात सागर जैन (Video Credit: ETV Bharat)

अमेरिका के लोगों से करते थे ठगी: उन्हें लेन-देन की फर्जी रिपोर्ट दिखाकर डराते थे. आरोपी उनसे कहते थे कि आपने प्रतिबंधित वेबसाइट पर लेन-देन किया है. इसके बाद उनसे रुपये ऐंठते थे. पुलिस ने 11 आरोपियों के पास से साइबर ठगी में इस्तेमाल 14 लैपटॉप, 11 मोबाइल फोन, 3 लैपटॉप चार्जर, 5 हेडफोन और 4900 रुपये नकद बरामद किये हैं.

वायरस दूर करने के नाम पर करते थे फोन: आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वह कॉल सेंटर से अमेरिका के लोगों के कंप्यूटर सिस्टम में वायरस संक्रमित पॉप-अप मैसेज भेजते थे. इसके बाद उन्हें आई बीम कॉलिंग/माइक्रोसिप इनकमिंग एप्लीकेशन के माध्यम से कॉल करते थे. उनको बताते थे कि उनके कंप्यूटर सिस्टम में खतरनाक वायरस है. लोगों को वायरस ठीक करने का आश्वासन देते थे.

सहारनपुर पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ किया. (Photo Credit: ETV Bharat)

सॉफ्टवेयर से पता लगाते थे उनका बैंक बैलेंस: ग्राहक को स्थायी सुरक्षा देने का आश्वासन देकर अल्ट्रा-व्यूअर एप्लिकेशन/सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराते थे. फिर वह ग्राहक के कंप्यूटर सिस्टम की स्क्रीन शेयरिंग मांगते थे. प्लान के मुताबिक ग्राहक को बताते थे कि उन्होंने प्रतिबंधित वेबसाइट पर बैंकिंग लेनदेन किया है, जो कि अवैध है. गिरोह के लोग बैंक खाते की शेष राशि भी जान लेते थे.

गिफ्ट कार्ड खरीदने के लिए बनाते थे दबाव: एसपी देहात सागर जैन ने कहा कि गैंग के लेकर उन्हें एक टोल फ्री नंबर पर कॉल करने के लिए कहते थे. जब विदेशी नागरिक उनके टोल फ्री नंबर पर कॉल करते थे, तो इनकी दूसरी टीम उनको धमकाती थी.

वित्तीय लेनदेन को रद्द करने के नाम पर उनसे गूगलप्ले, ट्रैगेट, एप्पल, नाइकी के गिफ्ट कार्ड खरीदने के लिए मजबूर करते थे. वह लोगों के गिफ्ट कार्ड का विवरण पूछकर, उसे अपने मैनेजर अनिरुद्ध और उसके साथी रविंद्र सिंह को भेज देते थे. वो गिफ्ट कार्ड को रिडीम करके रुपये कमाते थे.

दिल्ली, पश्चिम बंगाल, मणिपुर और नागालैंड के रहने वाले हैं आरोपी: गिरफ्तार किये गए लोगों की पहचान मणिपुर की रहने वाली जसटीन उर्फ जेनगुलीन सिंगसन और सैमुअल, दिल्ली के रोहित शर्मा, सायरोनिलिया, करण सरीन, सोनिया और विक्रम, ​​पश्चिम बंगाल के रहने वाले प्रयास और निकिता, असम के रहने वाले अनींग दौलगुपुनू, नागालैंड की चेनायहुन और सायरोनिलिया के रूप में हुई.

यह भी पढ़ें- रक्षाबंधन से पहले नकली देशी घी बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश; पांच आरोपी गिरफ्तार, ब्रांडेड कंपनियों के नाम से बेच रहे थे