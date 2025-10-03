ETV Bharat / state

इटावा जंक्शन पर फर्जी असिस्टेंट लोको पायलट गिरफ्तार; 10वीं फेल आरोपी के पास से नकली वर्दी और आईकार्ड बरामद

फर्जी असिस्टेंट लोको पायलट आकाश कुमार गिरफ्तार ( Photo Credit: ETV Bharat )

Published : October 3, 2025 at 6:28 PM IST | Updated : October 3, 2025 at 6:44 PM IST

इटावा: कालका नेताजी एक्सप्रेस में एक फर्जी लोको पायलट को गिरफ्तार किया गया है. यह युवक कई महीनों से नकली वर्दी और पहचान पत्र का इस्तेमाल कर ट्रेनों के इंजन में सफर कर रहा था. गुरुवार को उसकी पहचान उजागर हुई, जिसके बाद उसे रंगे हाथों पकड़ा गया. शुक्रवार को जीआरपी सीओ उदय प्रताप सिंह ने मामले का खुलासा किया. लोको पायलट का कोड नंबर नहीं बता पाया: इस मामले का खुलासा तब हुआ जब कालका नेताजी एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 12312 इटावा से गुजर रही थी. ट्रेन के ड्राइवर राजेंद्र कुमार मीणा को इंजन में बैठे युवक की हरकतें संदिग्ध लगीं. शक होने पर जब उससे लोको पायलट का कोड नंबर पूछा गया, तो वह तुरंत जवाब नहीं दे पाया. ड्राइवर ने तुरंत टूंडला हेडक्वार्टर को सूचना दी. जीआरपी सीओ उदय प्रताप सिंह (Photo Credit: ETV Bharat)

इटावा रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर-4 पर रोकी ट्रेन: हेडक्वार्टर के निर्देश पर ट्रेन को इटावा रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर चार पर रोका गया. यहां आरपीएफ की टीम ने युवक को पकड़ लिया. गिरफ्तार युवक की पहचान आकाश कुमार पुत्र राकेश कुमार निवासी कौशल्या नगर, थाना उत्तर, जनपद फिरोजाबाद के रूप में हुई. उस वक्त उसने लोको पायलट जैसी वर्दी पहन रखी थी. साथ ही उसके पास नकली आईकार्ड, नेम प्लेट, लाल और हरी झंडी और एक लॉग बुक भी मिली. आकाश हाईस्कूल फेल है, लोको पायलट बनना चाहता था: जांच में सामने आया कि आकाश हाईस्कूल पास नहीं कर पाया था. पढ़ाई अधूरी रह जाने के कारण उसका लोको पायलट बनने का सपना अधूरा रह गया. उसने इस सपने को पूरा करने के लिए फर्जी रास्ता चुन लिया. बताया जा रहा है कि उसका एक दोस्त असली लोको पायलट है, जिसे देखकर उसने यह शौक पाल लिया. पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वह पिछले कुछ महीनों से बिना टिकट सफर करने के लिए फर्जी पहचान का सहारा ले रहा था. नकली वर्दी और आईकार्ड के साथ गिरफ्तार: जीआरपी सीओ उदय प्रताप सिंह ने बताया कि आरोपी बचपन से लोको पायलट बनना चाहता था, लेकिन पढ़ाई पूरी न होने से यह सपना अधूरा रह गया. उसने नकली वर्दी और आईकार्ड बनवाकर इंजन में सफर करना शुरू कर दिया. आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया गया.

