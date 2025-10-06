ETV Bharat / state

चंडी चौदस: लक्सर के जगदंबा मंदिर में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़, देशभर से दर्शन के लिए आते हैं भक्त, जानें मान्यता

चंडी चौदस पर लक्सर के मां जगदंबा मंदिर में मेले का आयोजन किया गया.

CHANDI CHAUDAS
चंडी चौदस पर लक्सर के मां जगदंबा मंदिर में मेले का आयोजन किया गया (PHOTO- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 6, 2025 at 1:47 PM IST

3 Min Read
लक्सर: आज चंडी चौदस है. हरिद्वार के लक्सर स्थित मां जगदंबा मंदिर में चंडी चौदस पर 56वें भव्य मेले का आयोजन हुआ. मंदिर की मान्यता है कि मां जगदंबा के दर्शन मात्र से सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ती होती है. यही कारण है कि प्रदेश के कोने-कोने और अन्य प्रदेशों से भी भक्त मां जगदंबा के दर्शन करने आते हैं. भक्त मां के दर्शन के लिए लंबी-लंबी लाइन पर लगकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं.

लक्सर में लगा चंडी चौदस मेला: लक्सर मेन बाजार में स्थित मां जगदंबा मंदिर में चंडी चौदस पर भव्य मेले का आयोजन किया गया है. इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां जगदंबा के दर्शन करने पहुंच रहे हैं. यहां बीते 56 सालों से हर साल चौदस मेले का आयोजन होता आ रहा है. नवरात्रों के दिनों में प्रथम नवरात्रि से लेकर चौदस तिथि तक मंदिर में अखंड ज्योति जलती है.

लक्सर के जगदंबा मंदिर में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़ (VIDEO-ETV Bharat)

मां ने दी थी मंदिर बनाने की आज्ञा: इस मंदिर से जुड़ी एक प्रसिद्ध मान्यता है कि यह मां जगदंबा ने खुद इस मंदिर को बनाने की आज्ञा दी थी. कहा जाता है कि इस मंदिर में जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से आता है, उसकी हर मुराद मां जगदंबा पूरी करती हैं. इसी के साथ लक्सर क्षेत्र में जहां भी माता का जागरण होता है, वहां यहीं से जोत लेकर दीपक प्रज्ज्वलित करते हैं.

सपने में आई मां: इस मंदिर का निर्माण लाला श्यामलाल गुप्ता ने करवाया था. कहा जाता है कि लाला श्यामलाल को मां जगदंबा ने सपने में दर्शन देकर इस मंदिर के निर्माण के लिए कहा था. लाला श्यामलाल ने सपने में मां के दर्शन मिलने और उनके आदेश को सिर माथे रखते हुए इस मंदिर का निर्माण कराया. तब से लेकर आज तक इस मंदिर पर चौदस तिथि पर भव्य मेले का आयोजन होता है. इस मेले में लक्सर तहसील क्षेत्र से लेकर अन्य प्रदेशों से भी लोग दर्शन के लिए आते हैं. मां जगदंबा के समक्ष पूजा अर्चना कर प्रसाद चढ़ाकर अपने परिवार की खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना करते हैं.

Chandi Chaudas
जगदंबा मंदिर में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़ (PHOTO-ETV Bharat)

मेले की रात होता है जागरण: चौदस मेले के साथ रात्रि में मां का विशाल जागरण होता है. इसमें अन्य प्रदेशों से आकर कलाकार सुंदर झांकियों के साथ मां का गुणगान करते हैं जो कि अपने आप में अद्भुत नजारा होता है. चौदस तिथि को जगदंबा मंदिर पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, जिसको लेकर पुलिस और प्रशासन चौकन्ने रहते हैं. ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी मंदिर आने वालों को ना हो.

Chandi Chaudas
देशभर से दर्शन के लिए आते हैं भक्त (PHOTO-ETV Bharat)

मंदिर के पंडित दिनेश व्यास ने बताया कि यह दिव्य भव्य दरबार है. मां जगदंबा के सामने आप माथा टेकते हैं तो मां जगदंबा आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण करती है. बरसों से लोगों की आस्था बनी हुई है. देश और प्रदेश से सभी लोग आते हैं और यहां अपनी इच्छाएं पूर्ण के लिए माता के समक्ष विनती करते हैं. मातारानी सभी की इच्छा पूर्ण करती है. चंडी चौदस पर भव्य मेले का आयोजन होता है. रात में मां भगवती का विशाल जागरण होता है जिसमें काफी संख्या में लोग भागीदारी निभाते हैं.

