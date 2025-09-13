ETV Bharat / state

मां बम्लेश्वरी मंदिर में मेला तैयारी शुरु, जिला प्रशासन की हुई अहम बैठक

मां बम्लेश्वरी मंदिर में नवरात्रि मेले को लेकर तैयारी शुरु हो चुकी है. डोंगरगढ़ में साल में दो बार बड़ा मेला लगता है.

मां बम्लेश्वरी मंदिर में मेला तैयारी शुरु (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 13, 2025 at 4:59 PM IST

राजनांदगांव : राजनांदगांव जिले के धर्म नगरी डोंगरगढ़ में स्थित विश्व प्रसिद्ध मां बम्लेश्वरी मंदिर में साल में दो बार मेला लगता है.पूरे नौ दिनों तक चैत्र और शारदीय नवरात्रि में डोंगरगढ़ में माता का मंदिर सजता है. आगामी 22 सितंबर से लगने वाले क्वांर नवरात्र के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं.शनिवार को जिला प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट की संयुक्त बैठक हुई. जिसका एजेंडा श्रद्धालुओं को सुगमतापूर्वक माता के दर्शन लाभ देना था.

जिला प्रशासन ने की संयुक्त बैठक : इस बैठक में जिले के कलेक्टर,एसपी सहित सभी विभागों के जिम्मेदार अधिकारी एवं मंदिर के ट्रस्टी सहित शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे. इस बैठक में मुख्य रूप से मंदिर प्रांगण को प्लास्टिक फ्री रखने और श्रद्धालुओं को पार्किंग की सुगम व्यवस्था उपलब्ध कराने को लेकर चर्चा एवं सुझाव दिए गए हैं. कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने बताया कि नवरात्रि के दौरान किसी भी तरह का हादसा ना हो और श्रद्धालु सुखद अनुभव लेकर जाए. इसकी पहल की जा रही है.

मां बम्लेश्वरी मंदिर में मेला तैयारी शुरु (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पार्किंग को लेकर नगर पालिका लगातार इसकी मॉनिटरिंग करेगी. साथ ही पार्किंग में व्यवस्था को लेकर किसी भी तरह की बात निकाल कर सामने आती है तो तत्काल कार्यवाही की जाएगी- डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे,कलेक्टर

मंदिर ट्रस्ट और प्रशासन ने अहम मुद्दों पर की चर्चा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

वही एसपी मोहित गर्ग ने बताया कि पद यात्रियों को ध्यान में रखते हुए सोमनी से डोंगरगढ़ तक वन वे ट्रैफिक व्यवस्था करने के साथ-साथ ही,रोड में लाइट की व्यवस्था,सड़कों को ठीक करने और सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम करने को लेकर चर्चा की गई है.

जिला प्रशासन की हुई अहम बैठक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए काफी नई व्यवस्थाएं की गई है. जिसमें जिग जैग एंट्री प्वाइंट शामिल हैं.सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हजार से अधिक जवानों का बाल नवरात्रि के दौरान तैनात किया जाएगा- मोहित गर्ग, एसपी

दुर्घटना रोकने के लिए मॉकड्रिल : पिछली बार हुई दुर्घटना को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन ने इस नवरात्रि में कुछ विशेष व्यवस्थाएं की है. जिसमें ग्रीन वे का मॉक ड्रिल किया जा रहा है.साथ ही साथ ज्वाइंट कंट्रोल रूम को और मजबूत किया जा रहा है,कैमरों की संख्या को भी बढ़ाया जा रहा है.

