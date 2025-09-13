ETV Bharat / state

मां बम्लेश्वरी मंदिर में मेला तैयारी शुरु, जिला प्रशासन की हुई अहम बैठक

राजनांदगांव : राजनांदगांव जिले के धर्म नगरी डोंगरगढ़ में स्थित विश्व प्रसिद्ध मां बम्लेश्वरी मंदिर में साल में दो बार मेला लगता है.पूरे नौ दिनों तक चैत्र और शारदीय नवरात्रि में डोंगरगढ़ में माता का मंदिर सजता है. आगामी 22 सितंबर से लगने वाले क्वांर नवरात्र के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं.शनिवार को जिला प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट की संयुक्त बैठक हुई. जिसका एजेंडा श्रद्धालुओं को सुगमतापूर्वक माता के दर्शन लाभ देना था.

जिला प्रशासन ने की संयुक्त बैठक : इस बैठक में जिले के कलेक्टर,एसपी सहित सभी विभागों के जिम्मेदार अधिकारी एवं मंदिर के ट्रस्टी सहित शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे. इस बैठक में मुख्य रूप से मंदिर प्रांगण को प्लास्टिक फ्री रखने और श्रद्धालुओं को पार्किंग की सुगम व्यवस्था उपलब्ध कराने को लेकर चर्चा एवं सुझाव दिए गए हैं. कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने बताया कि नवरात्रि के दौरान किसी भी तरह का हादसा ना हो और श्रद्धालु सुखद अनुभव लेकर जाए. इसकी पहल की जा रही है.

मां बम्लेश्वरी मंदिर में मेला तैयारी शुरु (ETV BHARAT CHHATTISGARH)