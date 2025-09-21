ETV Bharat / state

क्वांर नवरात्रि पर्व पर गंगा मैया झलमला मंदिर में लगेगा भक्तों का मेला, ट्रैफिक पुलिस ने जारी किया रुट चार्ट

बालोद: क्वांर नवरात्रि पर्व पर बालोद में भक्तों की भारी भीड़ गंगामैया मंदिर में उमड़ती है. हर साल होने वाली भीड़ को देखते हुए इस साल पुलिस ने इस साल खा बंदोबस्त किए हैं. आपको बता दें कि गंगामैया मंदिर झलमला में होने वाले धार्मिक अनुष्ठानों, ज्योति कलश स्थापना और मेले के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंचती है. आलम ये होता है कि पैर रखने तक की जगह भक्तों को नहीं मिलती. मेले और मंदिर में आने वाले भक्तों की गाड़ियों की वजह से भी जाम के हालत बन जाते हैं. इस साल भीड़ को काबू करने और गाड़ियों के पार्किंग की व्यवस्था के लिए प्रशासन ने खास इंतजाम किए हैं. जिला प्रशासन ने बड़े मालवाहक वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किया गया है. यह व्यवस्था 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक लागू रहेगी.



ट्रैफिक पुलिस ने जारी किया रुट चार्ट: बालोद पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार पटेल और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोनिका ठाकुर ने ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए इस बार एसडीओपी देवांश सिंह राठौर और यातायात प्रभारी निरीक्षक रविशंकर पांडेय के साथ मिलकर बैठक की. बैठक में ये तय किया गया कि ट्रैफिक कहां रोकना और कहां पार्किंग की सुविधा लोगों को उपलब्ध करानी है. बैठक में ये भी तय किया गया कि बड़ वाहनों को कहां से निकालना है.

ट्रैफिक रुट चार्ट पर नजर