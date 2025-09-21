ETV Bharat / state

क्वांर नवरात्रि पर्व पर गंगा मैया झलमला मंदिर में लगेगा भक्तों का मेला, ट्रैफिक पुलिस ने जारी किया रुट चार्ट

बड़े वाहनों के लिए रूट डायवर्जन 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक रहेगा.दर्शनार्थियों के लिए चार पार्किंग स्थल निर्धारित किए गए हैं.

ट्रैफिक पुलिस ने जारी किया रुट चार्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 21, 2025 at 2:40 PM IST

3 Min Read
बालोद: क्वांर नवरात्रि पर्व पर बालोद में भक्तों की भारी भीड़ गंगामैया मंदिर में उमड़ती है. हर साल होने वाली भीड़ को देखते हुए इस साल पुलिस ने इस साल खा बंदोबस्त किए हैं. आपको बता दें कि गंगामैया मंदिर झलमला में होने वाले धार्मिक अनुष्ठानों, ज्योति कलश स्थापना और मेले के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंचती है. आलम ये होता है कि पैर रखने तक की जगह भक्तों को नहीं मिलती. मेले और मंदिर में आने वाले भक्तों की गाड़ियों की वजह से भी जाम के हालत बन जाते हैं. इस साल भीड़ को काबू करने और गाड़ियों के पार्किंग की व्यवस्था के लिए प्रशासन ने खास इंतजाम किए हैं. जिला प्रशासन ने बड़े मालवाहक वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किया गया है. यह व्यवस्था 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक लागू रहेगी.

ट्रैफिक पुलिस ने जारी किया रुट चार्ट: बालोद पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार पटेल और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोनिका ठाकुर ने ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए इस बार एसडीओपी देवांश सिंह राठौर और यातायात प्रभारी निरीक्षक रविशंकर पांडेय के साथ मिलकर बैठक की. बैठक में ये तय किया गया कि ट्रैफिक कहां रोकना और कहां पार्किंग की सुविधा लोगों को उपलब्ध करानी है. बैठक में ये भी तय किया गया कि बड़ वाहनों को कहां से निकालना है.

ट्रैफिक रुट चार्ट पर नजर

  • धमतरी से आने वाले बड़े वाहन: धमतरी–गुरूर–झलमला तिराहा–पड़कीभाठ बायपास–पाररास होकर बटेरा चौक लोहारा से आगे बढ़ेंगें.
  • दुर्ग से आने वाले वाहन: दुर्ग–गुंडरदेही–पड़कीभाठ बायपास होते हुए बटेरा चौक लोहारा से आगे बढ़ेंगें.
  • ॉराजहरा से आने वाले वाहन: राजहरा–कुसुमकसा–बटेरा चौक लोहारा–पाररास बायपास–पड़कीभाठ होकर आगे निकलेंगे.
  • राजनांदगांव से आने वाले वाहन: राजनांदगांव–लोहारा–बटेरा चौक–पाररास बायपास–पड़कीभाठ मार्ग से आगे के लिए मूव करेंगे.
  • नोट: यह रूट डायवर्जन सभी भारी वाहनों पर 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा.

श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग व्यवस्था: झलमला मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं और आम नागरिकों की सुविधा के लिए चार अलग-अलग पार्किंग स्थल तैयार किए गए हैं. धमतरी–गुरूर की ओर से आने वाले दर्शनार्थी पुलिस कॉलोनी परिसर, झलमला में अपनी गाड़ी पार्क करेंगे. दुर्ग–गुंडरदेही की ओर से आने वाले दर्शनार्थी झलमला बाजार चौक में गाड़ी खड़ी करेंगे. राजहरा–राजनांदगांव की ओर से आने वाले दर्शनार्थी सिवनी मैदान में पार्किंग करेंगे. इसके साथ ही अतिरिक्त पार्किंग स्थल बालोद बाजार, हीरापुर मोड़ के सामने बनाया जाएगा.

प्रशासन की अपील: पुलिस प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों में ही वाहन खड़े करें और वहीं से सवारी उतारें. वहीं मालवाहक वाहन चालक, परिचालक और मालिकों से निवेदन किया गया है कि वे सुरक्षित यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्धारित वैकल्पिक मार्ग का पालन करने की अपील की गई है.

BALOD, GANGA MAIYA, JHALMALA TEMPLE, क्वांर नवरात्रि पर्व, TRAFFIC POLICE RELEASED ROUTE CHART

