गवाहों को हाजिर कराने में पुलिस की विफलता चिंताजनक, हाईकोर्ट ने की टिप्पणी - UP POLICE FAILURE

हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को मुकदमे की कार्यवाही में उपस्थित नहीं होने वाले गवाहों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Etv Bharat)
Published : August 21, 2025 at 8:39 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेशों के बावजूद गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए पुलिस द्वारा सम्मन जारी करने और बलपूर्वक उनके हाजिर होने का उपाय करने में विफलता पर चिंता जताई है. कोर्ट ने कहा कि वैधानिक आदेश के बावजूद पुलिस अधिकारियों द्वारा गवाहों को मुकदमे में उपस्थित होने के लिए सम्मन भेजने या बलपूर्वक उपाय करने में विफलता के कारण होने वाली देरी गंभीर चिंता का विषय है.

यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने मुजफ्फरनगर के चरथावल थाने में आईपीसी की धारा 363, 366, 376, 384 और पॉक्सो एक्ट की धारा 5/6 और आईटी अधिनियम की धारा 67 ए के तहत दर्ज मामले के लिए 2022 से जेल में बंद आरोपी मुनीर की दूसरी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. कोर्ट ने याची पर नाबालिग के साथ रेप का आरोप होने के कारण उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी. हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट को उचित समयसीमा के भीतर वरीयता के साथ आदेश प्राप्ति की तारीख से एक वर्ष के भीतर मुकदमे को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए.

हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को मुकदमे की कार्यवाही में उपस्थित नहीं होने वाले गवाहों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि मुख्य सम्मन का तामील न होने और गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने में पुलिस अधिकारियों द्वारा कार्रवाई न करने के कारण देरी हुई है. पूर्व के आदेशों में पुलिस प्राधिकारियों को समन का समय पर तामील सुनिश्चित करने और सुनवाई में उपस्थित न होने वाले गवाहों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे. न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट को उक्त आदेशों के अनुपालन की जांच करने का निर्देश भी दिया है.

