ETV Bharat / state

झारखंड के सरकारी अस्पतालों में नहीं मिल रहा है हीमोफीलिया मरीजों को फैक्टर-9, सप्लाई चेन हुई प्रभावित - FACTOR 9 NOT AVAILABLE FOR PATIENTS

डॉ. अभिषेक रंजन ( Etv bharat )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : July 7, 2025 at 8:11 PM IST 3 Min Read