विदेशी कोच पर कुत्ते के हमले का मामला, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जांच में MCD पर लापरवाही का आरोप

JLN स्टेडियम में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हिस्सा लेने आए दो कोच को कुत्ते के हमले मामले में एमसीडी गंभीर आरोपों के घेरे में.

विदेशी कोच पर कुत्ते के हमले का मामला,MCD पर लापरवाही का आरोप
विदेशी कोच पर कुत्ते के हमले का मामला,MCD पर लापरवाही का आरोप (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 6, 2025 at 12:25 PM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद: राजधानी के जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में चल रही विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दौरान लावारिस कुत्तों के द्वारा दो विदेशी कोच को काटने का मामला सामने आया था. चैंपियनशिप में हिस्सा लेने आए जापान और केन्या के कोचों को दो अलग-अलग घटनाओं में बीते शुक्रवार को आवारा कुत्तों ने काट लिया था. इस मामले को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं आवारा कुत्तों के खिलाफ अभियान चला रहे विजय गोयल ने भी निशाना साधा था.

विजय गोयल ने बतायी थी शर्मनाक घटना : विजय गोयल ने अपने एक्स हैंडल के पोस्ट में लिखा था कि दिल्ली के जेएलएन स्टेडियम में शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां आवारा कुत्तों ने जापानी और केन्याई कोच को काट लिया. यह केवल सुरक्षा में चूक नहीं, बल्कि देश की छवि पर भी धब्बा है. इसका जिम्मेदार कौन है.

फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने MCD को ठहराया जिम्मेदार : अब इस मामले में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने MCD पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. कमेटी के मुताबिक. दोनों कोच ने स्पष्ट किया है कि उन्हें एक ही कुत्ते ने काटा है. जो काले रंग का सफेद धब्बों वाला कुत्ता है. दोनों कोच ने बताया है कि कुत्ता किसी का पीछा करने के के लिए भाग रहा था और वह बीच में आ गए. कुत्ता स्टेडियम का रेज़ीडेंट नहीं था.

रेजीडेंट कुत्तों का टीकाकरण : स्टेडियम में बीते कई वर्षों से रहने वाले रेजीडेंट कुत्तों का टीकाकरण पहले से ही हो चुका है. बधियाकरण भी हो चुका है और ये इंसानों के साथ अभ्यस्त हैं. अब तक स्टेडियम में मौजूद कुत्तों ने किसी को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया. जो अब तक भारी भीड़ के बीच भी शांत रहते आए हैं. तीस सितंबर को जो ग्यारह रेजीडेंट कुत्ते स्टेडियम में लाए गए थे. वह घटना के समय बैरिकेड के भीतर ही थे.

MCD पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के उल्लंघन का आरोप : फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक, MCD ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया है. रेजिडेंट कुत्तों को हटाकर वैक्यूम इफेक्ट को पैदा किया गया. जिसके कारण बाहर के अनजान कुत्ते अंदर आए. घटनाएं बारिश के कारण हुई है.

क्या है पूरा मामला : दोनों विदेशी कोचों को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था. पुलिस, एमसीडी और अन्य संबंधित एजेंसियां ये देख रही हैं कि कुत्ते यहां तक कैसे पहुंचे. चैंपियनशिप के आयोजकों ने बताया कि केन्याई कोच डेनिस नेमारागिया जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के प्रतियोगिता क्षेत्र के बाहर अपने एक एथलीट से बात कर रहे थे. उस समय एक लावारिस कुत्ता अचानक आया और उन्हें काट लिया. केन्याई कोच के पैर से खून बहने लगा जिसके बाद स्टेडियम में मौजूद मेडिकल टीम वहां पहुंच गई. उन्हें अस्पताल ले जाया गया और इंजेक्शन सहित अन्य उपचार दिया गया.

दोनों कोच की हालत अभी ठीक : फिलहाल दोनों कोच की हालत अभी ठीक हैं. दोनों कोचों को तुरंत एथलीट मेडिकल रूम में चिकित्सा सुविधा दी गई और फिर उन्हें सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया. जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने उनका उपचार किया. जबकि दूसरी घटना में जापानी कोच मीको ओकुमात्सु पर मुख्य प्रतियोगिता क्षेत्र से सटे वार्म-अप ट्रैक पर अपने एथलीटों के प्रशिक्षण की निगरानी के दौरान कुत्ते ने हमला कर दिया.

कुत्ता पकड़ने वाली टीम की तैनाती : कुत्तों के काटने की घटनाओं के बाद एमसीडी ने स्टेडियम परिसर में कुत्ता पकड़ने वाली दो टीमें स्थायी रूप से तैनात कर दी हैं. वहीं, कुत्तों को तेजी से हटाने और शेल्टर होम में भेजने के लिए वाहनों की भी व्यवस्था की गई है. आयोजकों ने कहा कि उन्होंने 21 अगस्त को एमसीडी के स्टेडियम से आवारा कुत्तों को हटाकर स्टेडियम की सुरक्षा मजबूत करने को कहा था. एमसीडी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चैंपियनशिप शुरू होने से काफी पहले ही परिसर को खाली करा दिया था. लेकिन, फिर ये कुत्ते कैसे स्टेडियम तक पहुंचे इसकी जांच की जा रही है.

