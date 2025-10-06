ETV Bharat / state

विदेशी कोच पर कुत्ते के हमले का मामला, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जांच में MCD पर लापरवाही का आरोप

विदेशी कोच पर कुत्ते के हमले का मामला,MCD पर लापरवाही का आरोप ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Delhi Team Published : October 6, 2025 at 12:25 PM IST 4 Min Read