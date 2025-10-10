ETV Bharat / state

अखिलेश यादव का फेसबुक अकाउंट सस्पेंड, 80 लाख से अधिक फॉलोअर्स थे, सपा नेता पूजा शुक्ला बोलीं- लोकतंत्र को दबा नहीं सकता

अखिलेश यादव का फेसबुक अकाउंट सस्पेंड. ( Photo Credit; akhilesh yadav social media )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : October 10, 2025 at 11:04 PM IST | Updated : October 10, 2025 at 11:11 PM IST 2 Min Read

लखनऊ : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आधिकारिक फेसबुक पेज अचानक सस्पेंड कर दिया गया है. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि फेसबुक ने कोई चेतावनी जारी की थी या नहीं. यह भी जानकारी नहीं मिल पाई है कि पेज पर आखिरी पोस्ट क्या थी. इस पेज पर उनसे 80 लाख से ज्यादा लोग जुड़े थे. सोशल मीडिया प्लेटफार्मं X पर 20.7 मिलियन फालोअर्स हैं. अचानक अकाउंट सस्पेंड होने से समर्थकों में नाराजगी है. लखनऊ नॉर्थ से पूर्व प्रत्याशी और सपा नेता पूजा शुक्ला ने X पर लिखा- फेसबुक ने अपनी हदें पार कर दी हैं. अखिलेश यादव का आधिकारिक पेज बिना किसी चेतावनी या सूचना के निलंबित कर दिया है. यह कोई साधारण अकाउंट नहीं है, यह अखिलेश यादव जी हैं. लाखों लोगों की आवाज़! फेसबुक को अपनी सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए, वह लोकतंत्र को दबा नहीं सकता.

