अखिलेश यादव का फेसबुक अकाउंट सस्पेंड, 80 लाख से अधिक फॉलोअर्स थे, सपा नेता पूजा शुक्ला बोलीं- लोकतंत्र को दबा नहीं सकता
फेसबुक अकाउंट सस्पेंड होने से कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई है. सपा कार्यकर्ता #RestoreAkhileshPage ट्रेंड कराने की कोशिश में जुटे हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 10, 2025 at 11:04 PM IST|
Updated : October 10, 2025 at 11:11 PM IST
लखनऊ : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आधिकारिक फेसबुक पेज अचानक सस्पेंड कर दिया गया है. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि फेसबुक ने कोई चेतावनी जारी की थी या नहीं. यह भी जानकारी नहीं मिल पाई है कि पेज पर आखिरी पोस्ट क्या थी. इस पेज पर उनसे 80 लाख से ज्यादा लोग जुड़े थे. सोशल मीडिया प्लेटफार्मं X पर 20.7 मिलियन फालोअर्स हैं. अचानक अकाउंट सस्पेंड होने से समर्थकों में नाराजगी है.
लखनऊ नॉर्थ से पूर्व प्रत्याशी और सपा नेता पूजा शुक्ला ने X पर लिखा- फेसबुक ने अपनी हदें पार कर दी हैं. अखिलेश यादव का आधिकारिक पेज बिना किसी चेतावनी या सूचना के निलंबित कर दिया है. यह कोई साधारण अकाउंट नहीं है, यह अखिलेश यादव जी हैं. लाखों लोगों की आवाज़! फेसबुक को अपनी सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए, वह लोकतंत्र को दबा नहीं सकता.
Facebook has dared to cross its limits — it has suspended the official page of Akhilesh Yadav ji (@yadavakhilesh) without any warning or notice.— Samajwadi Pooja shukla (@poojashukla04) October 10, 2025
This is not an ordinary account — this is Akhilesh Yadav ji , the voice of millions!
Facebook must remember its boundaries — it… pic.twitter.com/6h27c1CHGL
वहीं सपा नेता गुरप्रीत ने अपने आधिकारिक X अकाउंट पर लिखा- Facebook औकात से बाहर जा रहा है. अखिलेश यादव का ऑफिशियल पेज सस्पेंड कर दिया गया है. समाजवादी पार्टी को अब फेसबुक को औक़ात में लाना चाहिए. कोई वार्निंग नहीं, सीधा सस्पेंड कर दिया. आम लोगों के साथ जो करता था, अब अखिलेश यादव के साथ भी वही किया गया है. समाजवादियों, लाओ फेसबुक को औक़ात में.
इस पूरे प्रकरण पर अभी तक अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. ईटीवी भारत ने इस संबंध में अखिलेश यादव के पर्सनल अकाउंट और सपा के मीडिया सेल से भी संपर्क किया, लेकिन खबर लिखे जाने तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी. इस बीच सपा कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर लगातार फेसबुक के खिलाफ अपनी नाराजगी जता रहे हैं और #RestoreAkhileshPage ट्रेंड कराने की कोशिश में जुटे हैं.
यह भी पढ़ें : झांसी में एबीवीपी ने पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री को घेरा, गाड़ी पर फेंके जूते-चप्पल, समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने दौड़ाकर पीटा