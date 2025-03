ETV Bharat / state

फर्रुखाबाद के कान्हा गौशाला में मृत गाय की आंखें मिली गायब, भड़के गौसेवा आयोग के सदस्य - THE PLIGHT OF COWS IN FARRUKHABAD

गौसेवा आयोग के सदस्य रमाकांत उपाध्याय ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : Mar 22, 2025, 9:57 PM IST

फर्रुखाबाद: जिले में गौसेवा आयोग के सदस्य रमाकांत उपाध्याय ने मोहम्मदाबाद क्षेत्र के गांव सकवाई स्थित नगर पालिका फर्रुखाबाद की कान्हा गौशाला का निरीक्षण करने पहुंचे. कान्हा गौशाला में दो गोवंश मृत पड़े मिले. एक मृत्त गोवंश का की आंख गायब थी.यह नजारा देखकर गौसेवा आयोग के सदस्य बिफर पड़े. उन्होंने कड़ी नाराजगी व्यक्त की और संबंधित जिम्मेदारों पर कार्रवाई के निर्देश दिए. इसके बाद उन्होंने ग्राम खटा स्थित गोशाला का भी निरीक्षण किया.



गौसेवा आयोग के सदस्य रमाकांत उपाध्याय ने बताया कि ग्राम प्रधान विवेक यादव को निर्देश दिए कि बीमार गौवंश के लिए अलग से जालीदार बाड़ा बनाया जाए. मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी धीरज शर्मा को निर्देश दिए कि बीमार गोवंशी का इलाज सही ढंग से करें. सभी लोगों को निर्देशित किया है कि जो गाय का गोबर व मूत्र किसान के घर पर बायोगैस जैविक खेती से लेकर बनाएं. इस योजना से काम किया जाएगा. पूरे जिले की बैठक की है. सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है. जो गाय हैं, वह किसानों के घर तक पहुंचेंगी. सारे किसानों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसका गोबर व मूत्र बहुत ही लाभकारी है. उन्होंने बताया कि पहले 30 रुपए गौशाला में एक गोवंश को रोजाना के हिसाब से दिया जाता था. अब बढ़ा कर 50 रुपये कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि अगर गाय बीमार है तो उसका स्थान अलग होना चाहिए. इसके लिए एक अलग से बाडा बनना चाहिए. यहां पर जो भी जिम्मेदार है, उनको बताया है. जो भी समस्याएं नहीं होनी चाहिए उसके लिए भी हम लोगों को कम करना है. समस्याएं हो जाती हैं, इसके बाद उस पर काम करना है, यह तो गलत है. गाय बीमार है उसके लिए अलग से कैंपस होना चाहिए, जिससे न वहां कोई कौवा जाएगा ना ही कोई अन्य जानवर आएगा और उसका प्रॉपर इलाज हो सकेगा.