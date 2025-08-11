ETV Bharat / state

मेडिकल कॉलेज कोरबा में पहली बार नेत्रदान, आधी रात महिला डॉक्टर्स की टीम पहुंची गांव - EYE DONATION KORBA

आधी रात डॉक्टर्स ने शव से कॉर्निया लेकर आई बैंक भेजा है. कोरबा में पहली बार सफलतापूर्वक नेत्रदान हुआ है.

EYE DONATION KORBA MEDICAL COLLEGE TEA
मेडिकल कॉलेज कोरबा में पहली बार नेत्रदान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 11, 2025 at 7:14 PM IST

3 Min Read

कोरबा: मेडिकल कॉलेज अस्पताल कोरबा में पहली बार सफलतापूर्वक नेत्रदान हुआ है. जांजगीर चांपा के एक गांव में आधी रात को महिला डॉक्टर्स की टीम ने जाकर मृतक के शरीर से सफलतापूर्वक कॉर्निया निकाला. फिर उसे नजदीकी आई बैंक सिम्स बिलासपुर में सुरक्षित रखा गया.

आधी रात महिला टीम ने किया काम: मेडिकल कॉलेज अस्पताल कोरबा की नेत्र रोग विभाग टीम ने इस पर काम किया. एचओडी डॉ मनीकिरण कुजूर समेत असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ यदुनंदिनी सिंह, डॉ प्रियंका एक्का के अलावा नेत्र रोग सहायक एससी जांगड़े की टीम रात करीब 2 बजे जांजगीर चांपा के गांव पचौली पहुंची. यहां टीम ने कॉर्निया रिट्रीव किया.

मेडिकल कॉलेज कोरबा में पहली बार नेत्रदान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हमें रात में इसकी सूचना मिली थी, जिसके बाद पूरी टीम गांव पहुंची. यहां 88 साल के बुजुर्ग पीलूदाऊ सतनामी के शव से कॉर्निया को निकाला गया. इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बात समय का ध्यान रखने की होती है. किसी व्यक्ति के मृत होने के 6 घंटे के अंदर कॉर्निया लेकर उसे आई बैंक तक पहुंचाना होता है- डॉक्टर कुजूर

एक कॉर्निया से दो-तीन लोग को मिलेगी रोशनी: भारत विकास परिषद एनजीओ के पदाधिकारी महेश गुप्ता ने बताया कि हम लोग 2 साल से नेत्रदान और देहदान को लेकर लगातार काम कर रहे हैं.अब एडवांस टेक्नोलॉजी के आने के बाद किसी एक व्यक्ति की दान की गई कॉर्निया से 2-3 लोगों की आंखों की रोशनी लौट सकती है.

EYE DONATION KORBA MEDICAL COLLEGE TEA
मेडिकल कॉलेज कोरबा में पहली बार नेत्रदान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हमारे लिए यह काफी भावुक क्षण है, कोरबा में इस तरह का कार्य पहले कभी नहीं हुआ है. नेत्रदान और देहदान महादान होता है- महेश गुप्ता, NGO पदाधिकारी

अस्पताल के साथ मिलकर NGO कर रही काम: मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुए पहले नेत्रदान में NGO ने भी योगदान दिया. भारत विकास परिषद नाम की संस्था मेडिकल कॉलेज अस्पताल के साथ मिलकर काम कर रही है.

कोरबा में भी आई बैंक खोलने की मांग: NGO पदाधिकारी का कहना है कि, हमारा प्रयास यह भी है कि आई बैंक को कोरबा में खोला जाए. जिससे कि यहां के लोकल मरीजों को लाभ मिले. अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठा सकें. जो आंख खराब होने से इस दुनिया को देख नहीं पाते.

क्या है कॉर्निया: ये आंख का सबसे बाहरी, पारदर्शी, गुंबद के आकार का हिस्सा होता है. यह प्रकाश को आंख में प्रवेश करने और रेटिना पर केंद्रित होने में मदद करता है, जिससे हमें देखने में मदद मिलती है.

छत्तीसगढ़ की 'सूपा आर्ट' का विस्तार न्यूजीलैंड तक, कोरबा ने दी नयी पहचान; देखिए कमाल की चित्रकारी
''मलेरिया को करेंगे कंट्रोल'', डिमरापाल मेडिकल कॉलेज पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री का दावा
ग्राउंड रिपोर्ट: बस्तर में मलेरिया, नक्सल प्रभावित कोलेंग में 40 दिन में 100 मरीज, दवाओं का टोटा

कोरबा: मेडिकल कॉलेज अस्पताल कोरबा में पहली बार सफलतापूर्वक नेत्रदान हुआ है. जांजगीर चांपा के एक गांव में आधी रात को महिला डॉक्टर्स की टीम ने जाकर मृतक के शरीर से सफलतापूर्वक कॉर्निया निकाला. फिर उसे नजदीकी आई बैंक सिम्स बिलासपुर में सुरक्षित रखा गया.

आधी रात महिला टीम ने किया काम: मेडिकल कॉलेज अस्पताल कोरबा की नेत्र रोग विभाग टीम ने इस पर काम किया. एचओडी डॉ मनीकिरण कुजूर समेत असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ यदुनंदिनी सिंह, डॉ प्रियंका एक्का के अलावा नेत्र रोग सहायक एससी जांगड़े की टीम रात करीब 2 बजे जांजगीर चांपा के गांव पचौली पहुंची. यहां टीम ने कॉर्निया रिट्रीव किया.

मेडिकल कॉलेज कोरबा में पहली बार नेत्रदान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हमें रात में इसकी सूचना मिली थी, जिसके बाद पूरी टीम गांव पहुंची. यहां 88 साल के बुजुर्ग पीलूदाऊ सतनामी के शव से कॉर्निया को निकाला गया. इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बात समय का ध्यान रखने की होती है. किसी व्यक्ति के मृत होने के 6 घंटे के अंदर कॉर्निया लेकर उसे आई बैंक तक पहुंचाना होता है- डॉक्टर कुजूर

एक कॉर्निया से दो-तीन लोग को मिलेगी रोशनी: भारत विकास परिषद एनजीओ के पदाधिकारी महेश गुप्ता ने बताया कि हम लोग 2 साल से नेत्रदान और देहदान को लेकर लगातार काम कर रहे हैं.अब एडवांस टेक्नोलॉजी के आने के बाद किसी एक व्यक्ति की दान की गई कॉर्निया से 2-3 लोगों की आंखों की रोशनी लौट सकती है.

EYE DONATION KORBA MEDICAL COLLEGE TEA
मेडिकल कॉलेज कोरबा में पहली बार नेत्रदान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हमारे लिए यह काफी भावुक क्षण है, कोरबा में इस तरह का कार्य पहले कभी नहीं हुआ है. नेत्रदान और देहदान महादान होता है- महेश गुप्ता, NGO पदाधिकारी

अस्पताल के साथ मिलकर NGO कर रही काम: मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुए पहले नेत्रदान में NGO ने भी योगदान दिया. भारत विकास परिषद नाम की संस्था मेडिकल कॉलेज अस्पताल के साथ मिलकर काम कर रही है.

कोरबा में भी आई बैंक खोलने की मांग: NGO पदाधिकारी का कहना है कि, हमारा प्रयास यह भी है कि आई बैंक को कोरबा में खोला जाए. जिससे कि यहां के लोकल मरीजों को लाभ मिले. अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठा सकें. जो आंख खराब होने से इस दुनिया को देख नहीं पाते.

क्या है कॉर्निया: ये आंख का सबसे बाहरी, पारदर्शी, गुंबद के आकार का हिस्सा होता है. यह प्रकाश को आंख में प्रवेश करने और रेटिना पर केंद्रित होने में मदद करता है, जिससे हमें देखने में मदद मिलती है.

छत्तीसगढ़ की 'सूपा आर्ट' का विस्तार न्यूजीलैंड तक, कोरबा ने दी नयी पहचान; देखिए कमाल की चित्रकारी
''मलेरिया को करेंगे कंट्रोल'', डिमरापाल मेडिकल कॉलेज पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री का दावा
ग्राउंड रिपोर्ट: बस्तर में मलेरिया, नक्सल प्रभावित कोलेंग में 40 दिन में 100 मरीज, दवाओं का टोटा

For All Latest Updates

TAGGED:

KORBA MEDICAL COLLEGE TEAMमेडिकल कॉलेज अस्पताल कोरबानेत्रदानEYE DONATIONEYE DONATION KORBA

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

78 साल से सड़क का इंतजार, पगडंडी पर टिकी है जीवन की डोर, देखिए डुवाल गांव का दर्द

अबूझमाड़ का कोड़तामरका गांव, जहां ना सड़क है, ना स्कूल, ना डॉक्टर, फिर भी खड़ी है एक आत्मनिर्भर बस्ती

सरगुजा के ट्राइबल बेल्ट में पीरियड्स पर चर्चा, पैडवुमन की मुहिम से महिलाओं की सेहत और आर्थिक स्थिति सुधरी

छत्तीसगढ़ की 'सूपा आर्ट' का विस्तार न्यूजीलैंड तक, कोरबा ने दी नयी पहचान; देखिए कमाल की चित्रकारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.