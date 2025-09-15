ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में ला नीना लाएगा भीषण ठंड, मॉनसून जाते ही सक्रिय होगा ये वेदर पैटर्न

भारी बारिश के बाद ला नीना लाएगा जबर्दस्त ठंड, मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे भारत के लिए एक्सपर्ट्स ने जारी किया अलर्ट.

EXTREME COLD WEATHER AFTER MONSOON
अक्टूबर से शुरू होगा ला नीना इफेक्ट (Etv Bharat Graphics)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 15, 2025 at 6:30 PM IST

Updated : September 15, 2025 at 6:38 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

MP Winter Prediction : इस वर्ष मॉनसून के बाद ठंड का मौसम भी कई रिकॉर्ड तोड़ सकता है. दरअसल, मॉनसून के बाद 'ला नीना' वेदर सिस्टम अब ठंड पर अपना असर दिखाने के लिए तैयार है. ऐसे में मॉनसून की विदाई के साथ ही ठंड का मौसम तेजी से आगे बढ़ेगा और पूरे देश के साथ-साथ मध्य प्रदेश में भी हाड़कंपा देने वाली ठंड पड़ेगी.

मध्य प्रदेश में पड़ेगी भीषण ठंड

वैदर एक्सपर्ट्स ने एक बार फिर 'ला नीना' (La Nina) को लेकर अलर्ट जारी किया है. एक्सपर्ट्स ने अनुमान लगाया है कि साल के अंत में ला नीना सक्रिय होगा, जिससे पूरे भारत में सामान्य से ज्यादा ठंड पड़ने के आसार हैं. ऐसे में मॉनसून की मार झेलने के बाद देश के विभिन्न राज्यों के साथ मध्य प्रदेश को भी भीषण शीतलहर के लिए तैयार रहना होगा.

Mp winter prediction 2025
पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे भारत के लिए एक्सपर्ट्स ने जारी किया अलर्ट (Getty Images)

अक्टूबर से शुरू होगा ला नीना इफेक्ट

अमेरिकी के जलवायु पूर्वानुमान केंद्र ने हाल ही में एक रिपोर्ट भी जारी की है, जिसमें कहा गया है, '' अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच ''ला नीना'' के सक्रिय होने की प्रबल संभावना है. दिसंबर 2025 और फरवरी 2026 के बीच यह संभावना थोड़ी कम होकर 54% रह जाती है, लेकिन इस बार ये संभावना 71 प्रतिशत है.''

winter prediction 2025 2026
पहाड़ों पर इस बार होगी जबर्दस्त बर्फबारी (Etv Bharat)

मॉनसूनी बारिश की वजह से नहीं बढ़ा तापमान

आईएमडी के मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, '' इस वर्ष मॉनसून की जबर्दस्त बारिश की वजह से मॉनूसन के धीमे पड़ने के बाद भी तापमान नियंत्रित हैं. वहीं अक्टूबर-दिसंबर के बीच ला नीना के सक्रिय होने की ज्यादा संभावना बन रही है. ला नीना का असर भारत में पड़ने वाली ठंड को पूरी तरह प्रभावित करता है. ऐसे में संभावना है कि सर्दी का असर इस वर्ष ज्यादा रहेगा.''

la nina effect on india winter
ला नीना पैटर्न भारत में भीषण सर्दियों के लिए होता है जिम्मेदार (Getty Images)

आखिर क्या है ला नीना और इसका सर्दी से कनेक्शन?

आसान शब्दों में 'ला नीना' प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह पर होने वाली एक घटना या वेदर पैटर्न है. भूमध्य रेखा के पास समुद्र की सतह का पानी जब ठंडा होने लगता है, तो इसे 'ला नीना इफेक्ट' भी कहते हैं. इसी ला नीना पैटर्न की वजह से दुनियाभर का मौसम प्रभावित होता है, जिसमें भारत भी शामिल है. जब-जब ला नीना सक्रिय होता है, तब भारत में सामन्य से ज्यादा बारिश होती है, जैसा इस वर्ष हुआ. इसके साथ ही ये सामान्य से ज्यादा ठंड पड़ने के लिए भी यही जिम्मेदार होता है.

la nina winter prediction 2025
मॉनसून जाते ही सक्रिय होगा ला नीना (Getty Images)

स्काईमेट ने ला नीना को लेकर क्या कहा?

निजी मौसम एजेंसी स्काईमेट वेदर के अध्यक्ष जीपी शर्मा ने ला नीना को लेकर कहा, '' इस समय प्रशांत महासागर पहले से ही सामान्य से ज्यादा ठंडा है, फिलहाल ये ला नीना की सीमा तक नहीं आया है लेकिन कुछ समय के ला नीना पैटर्न की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. अगर समुद्र की सतह का तापमान -0.5°C से नीचे गया और कम से कम 3 क्वार्टर तक बना रहा तो इसे ला नीना घोषित कर दिया जाएगा. पिछले वर्ष के अंत में ठीक ऐसी ही स्थिति बनी थी.''

मध्यप्रदेश और 'ला-नीना' का कनेक्शन, कैसे भारी बारिश और ठंड लाता है ला नीना

जीपी शर्मा ने कहा, '' प्रशांत महासागर की सतह का ठंडा पानी आमतौर पर भारत भीषण बर्फबारी और सर्दियों का कारण बनता है.''

Last Updated : September 15, 2025 at 6:38 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

WINTER WEATHER PREDICTIONMADHYA PRADESH WINTERS 2025LA NINA AND WINTER EFFECTLA NINA AFFECT ON WINTERSEXTREME COLD WEATHER AFTER MONSOON

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मध्य प्रदेश की डायल-112 सेवा में 1500 करोड़ के घोटाले का आरोप, सरकारी फैक्ट चेक ने सामने रख दी सच्चाई

सतपुड़ा की वादियों के मुरीद हुए शिव-साधना, प्रकृति के बीच बिताया समय, खूब खिंचाई फोटो

छतरपुर पुलिस की राइफल लेकर भागा आरोपी धरा गया, 25 टीमें कर रही थीं 30 हजार के इनामी की तलाश

भारत में 18 करोड़ लोगों को ग्लूकोमा का खतरा, बीपी और शुगर वालों को हाई रिस्क

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.