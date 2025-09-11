ETV Bharat / state

सहायक पुलिस कर्मियों के लिए खुशखबरी, 1 वर्ष के लिए मिला सेवा विस्तार!

झारखंड में सहायक पुलिस कर्मियों को 1 वर्ष के लिए अनुबंध के आधार पर सेवा अवधि में विस्तार का आदेश सीएम द्वारा दिया गया है.

Extension of service period of assistant police personnel on contract basis for one year in Jharkhand
झारखंड मंत्रालय भवन (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 11, 2025 at 10:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः झारखंड के सहायक पुलिस कर्मियों के लिए अच्छी खबर है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुर्गा पूजा से पहले बड़ी सौगात दी है. मुख्यमंत्री ने 1 वर्ष के लिए अनुबंध के आधार पर सेवा अवधि में विस्तार देने का आदेश दिया है.

अब इससे संबंधित प्रस्ताव को गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रिपरिषद के समक्ष स्वीकृति के लिए भेजेगा. सीएम के आदेश से सहायक पुलिस कर्मियों ने राहत की सांस ली है क्योंकि हर साल अगस्त महीना शुरू होते ही इस बात की आशंका बनी रहती है कि अगर सेवा अवधि को विस्तार नहीं मिला तो उनकी नौकरी चली जाएगी.

दरअसल, झारखंड में कुल 2200 सहायक पुलिसकर्मी है. इनमें महिलाएं भी हैं. तत्कालीन रघुवर सरकार के कार्यकाल में 12 जिलों (दुमका, सिमडेगा, गुमला, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गिरिडीह, पलामू, गढ़वा, चतरा, लोहरदगा और लातेहार) में अनुबंध के आधार पर इनकी नियुक्ति हुई थी. पिछले साल लंबे आंदोलन के बाद उनकी मांगों पर विचार कर वेतन को दस हजार से बढ़ाकर 13 हजार कर दिया गया था. साथ ही वर्दी भत्ता के रूप में 4000 रु अतिरिक्त देने पर भी सहमति बनी थी.

बता दें कि वर्ष 2017 में राज्य के विभिन्न जिलों में 2500 सहायक पुलिस कर्मियों की बहाली 10 हजार के वेतनमान पर हुई थी. नक्सल प्रभावित जिलों के युवा नक्सलियों के प्रभाव में आकर भटक न जाएं, इसको ध्यान में रखते हुए इनका मुख्य धारा से जोड़ा गया था. शुरुआती दौर में इनका मुख्य काम था नक्सलियों की गतिविधियों पर नजर रखना और इसकी सूचना पुलिस को देना. लेकिन बाद के दिनों में उनकी सेवा ट्रैफिक व्यवस्था से लेकर विधि व्यवस्था संभालने से जुड़े कार्यों में ली जाने लगी.

पूर्व में इनको इन्हीं के जिले में रहकर सेवा देनी थी लेकिन बाद में इन्हें दूसरे जिलों में भी भेजा जाने लगा. खास बात है कि इनको अनुबंध पर रखा गया था. अब हर साल इनका मामला सामने आ जाता है. साल 2024 में सहायक पुलिसकर्मियों ने सेवा नियमितीकरण के साथ-साथ मानदेय में इजाफे को लेकर लंबा आंदोलन किया था.

इसे भी पढे़ं- सेवा स्थायीकरण की मांग को लेकर रांची में सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन शुरू, मनरेगाकर्मियों ने निकाली वादा निभाओ रैली - Agitation In Ranchi

इसे भी पढे़ं- सहायक पुलिस जवान का आंदोलनः सोमवार को करेंगे सामूहिक अवकाश और मंगलवार को रांची में सीएम हाउस का करेंगे घेराव - Assistant Police Jawan

इसे भी पढे़ं- गढ़वा में अब सहायक पुलिस से कार्य नहीं लेने का आदेश, अनुबंध अवधि हुआ समाप्त

For All Latest Updates

TAGGED:

CONTRACT EXTENSIONगृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन विभागCONTRACT EXTENSION OF ASST POLICECM HEMANT SORENCONTRACT EXTENSION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.