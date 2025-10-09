झारखंड पुलिस और एसबीआई के बीच हुए एमओयू को मिला विस्तार, डीजीपी के साथ बैठक में लगी मुहर
रांची में झारखंड डीजीपी और भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारियों के बीच बैठक हुई.
Published : October 9, 2025 at 9:19 PM IST
रांचीः झारखंड पुलिस और भारतीय स्टेट बैंक के बीच पूर्व से चल रहे एमओयू को और विस्तारित रूप दे दिया गया है. झारखंड पुलिस मुख्यालय में डीजीपी और एसबीआई के आला अधिकारियों के साथ हुई मीटिंग में विस्तार को आधिकारिक मुहर लगाई गई.
गुरुवार का दिन झारखंड पुलिस के अफसरों और कर्मियों के लिए विशेष रहा. डीजीपी अनुराग गुप्ता की उपस्थिति में राज्य पुलिस कर्मियों के हित में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ हुए सैलरी पैकेज एमओयू से संबंधित नई सुविधाओं को विस्तार दे दिया गया. इस अवसर पर भारतीय स्टेट बैंक की ओर से पटना मंडल के मुख्य महाप्रबंधक अनुराग जोशी मौजूद रहे.
डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि अब इस एमओयू के अंतर्गत 10 लाख का ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस (जीवन बीमा) भी जोड़ा गया है. जिसमें अगर किसी पुलिसकर्मी की मृत्यु आकस्मिक दुर्घटना के अतिरिक्त किसी अन्य कारण से होती है तो भी उनके परिजनों को 10 लाख का बीमा लाभ प्रदान किया जाएगा.
पूर्व में एक करोड़ का है बीमा
बता दें कि पहले से ही इस पैकेज में 1 करोड़ का दुर्घटना बीमा (Accidental Coverage), 1.60 लाख का जीवन बीमा कवरेज, 1 करोड़ का पूर्ण दिव्यांगता (Full Disability) कवरेज, 80 लाख का आंशिक दिव्यांगता (Partial Disability) कवरेज शामिल है. इसके साथ ही पुलिसकर्मियों के परिवारों को भी कई प्रकार के लाभ उपलब्ध कराए जा रहे हैं.
लगातार मिल रहा लाभ
डीजीपी ने बताया कि वर्ष 2023 में हुए हुए पहले के बाद से अब तक 32 पुलिसकर्मियों के परिजनों को आकस्मिक बीमा लाभ प्रदान किया गया है. जबकि एमओयू से पहले की घटनाओं में 9 परिवारों को यह लाभ मिला है. इस प्रकार, पिछले दो वर्षों में कुल 43 परिवारों को Police Salary Package Account के अंतर्गत सहायता प्रदान की गई है. डीजीपी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि एसबीआई बैंक ने पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों के हित में अत्यत सराहनीय कार्य किया है.
