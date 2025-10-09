ETV Bharat / state

झारखंड पुलिस और एसबीआई के बीच हुए एमओयू को मिला विस्तार, डीजीपी के साथ बैठक में लगी मुहर

रांची में झारखंड डीजीपी और भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारियों के बीच बैठक हुई.

Extension of MoU between Jharkhand Police and State Bank of India
झारखंड डीजीपी और भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 9, 2025 at 9:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः झारखंड पुलिस और भारतीय स्टेट बैंक के बीच पूर्व से चल रहे एमओयू को और विस्तारित रूप दे दिया गया है. झारखंड पुलिस मुख्यालय में डीजीपी और एसबीआई के आला अधिकारियों के साथ हुई मीटिंग में विस्तार को आधिकारिक मुहर लगाई गई.

गुरुवार का दिन झारखंड पुलिस के अफसरों और कर्मियों के लिए विशेष रहा. डीजीपी अनुराग गुप्ता की उपस्थिति में राज्य पुलिस कर्मियों के हित में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ हुए सैलरी पैकेज एमओयू से संबंधित नई सुविधाओं को विस्तार दे दिया गया. इस अवसर पर भारतीय स्टेट बैंक की ओर से पटना मंडल के मुख्य महाप्रबंधक अनुराग जोशी मौजूद रहे.

Extension of MoU between Jharkhand Police and State Bank of India
डीजीपी और एसबीआई अधिकारियों के बीच बैठक (ETV Bharat)

डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि अब इस एमओयू के अंतर्गत 10 लाख का ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस (जीवन बीमा) भी जोड़ा गया है. जिसमें अगर किसी पुलिसकर्मी की मृत्यु आकस्मिक दुर्घटना के अतिरिक्त किसी अन्य कारण से होती है तो भी उनके परिजनों को 10 लाख का बीमा लाभ प्रदान किया जाएगा.

पूर्व में एक करोड़ का है बीमा

बता दें कि पहले से ही इस पैकेज में 1 करोड़ का दुर्घटना बीमा (Accidental Coverage), 1.60 लाख का जीवन बीमा कवरेज, 1 करोड़ का पूर्ण दिव्यांगता (Full Disability) कवरेज, 80 लाख का आंशिक दिव्यांगता (Partial Disability) कवरेज शामिल है. इसके साथ ही पुलिसकर्मियों के परिवारों को भी कई प्रकार के लाभ उपलब्ध कराए जा रहे हैं.

Extension of MoU between Jharkhand Police and State Bank of India
झारखंड डीजीपी और भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारी (ETV Bharat)

लगातार मिल रहा लाभ

डीजीपी ने बताया कि वर्ष 2023 में हुए हुए पहले के बाद से अब तक 32 पुलिसकर्मियों के परिजनों को आकस्मिक बीमा लाभ प्रदान किया गया है. जबकि एमओयू से पहले की घटनाओं में 9 परिवारों को यह लाभ मिला है. इस प्रकार, पिछले दो वर्षों में कुल 43 परिवारों को Police Salary Package Account के अंतर्गत सहायता प्रदान की गई है. डीजीपी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि एसबीआई बैंक ने पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों के हित में अत्यत सराहनीय कार्य किया है.

इसे भी पढे़ं- रांची में केंद्रीय कोयला मंत्री ने की बड़ी घोषणा, कर्मियों को 1 करोड़ का अतिरिक्त बीमा, अनुग्रह राशि भी 25 लाख तक बढ़ाई

इसे भी पढे़ं- रेलवे कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, इन वेतन खाता धारकों को मिलेगा 1 करोड़ का दुर्घटना बीमा

इसे भी पढे़ं- मिल गई मंजूरी, अब सरकार डिसइनवेस्टमेंट प्लान के तहत बेचेगी LIC में हिस्सेदारी

For All Latest Updates

TAGGED:

JHARKHAND POLICE HEADQUARTERSMOU BETWEEN POLICE AND SBIडीजीपी अनुराग गुप्ताबैंक अधिकारियों के साथ बैठकEXTENSION OF MOU

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.