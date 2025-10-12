ETV Bharat / state

15 अक्टूबर को होगी झामुमो केंद्रीय समिति की बैठक, बिहार चुनाव और घाटशिला उपचुनाव पर होगी चर्चा

रांची: झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आगामी 15 अक्टूबर को रांची के सोहराय भवन में अपनी केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक बुलाई है. मुख्यमंत्री और पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली बैठक काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी बैठक में केंद्रीय अध्यक्ष के रूप में हेमंत सोरेन, बिहार विधानसभा चुनाव और घाटशिला उपचुनाव को लेकर रणनीतिक चर्चा करेंगे और उसके बाद निर्णय लेंगे.

झामुमो की इस अति महत्वपूर्ण बैठक में बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और असम के प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे. इसके साथ ही घाटशिला उपचुनाव को लेकर पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी के साथ खास चर्चा होगी.

जानकारी देते जेएमएम केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे (Etv Bharat)