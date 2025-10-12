ETV Bharat / state

15 अक्टूबर को होगी झामुमो केंद्रीय समिति की बैठक, बिहार चुनाव और घाटशिला उपचुनाव पर होगी चर्चा

15 अक्टूबर को झामुमो ने अपनी केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक बुलाई है. जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी.

Manoj Pandey, Central Spokesperson, JMM
मनोज पांडे, केंद्रीय प्रवक्ता, जेएमएम (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 12, 2025 at 8:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आगामी 15 अक्टूबर को रांची के सोहराय भवन में अपनी केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक बुलाई है. मुख्यमंत्री और पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली बैठक काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी बैठक में केंद्रीय अध्यक्ष के रूप में हेमंत सोरेन, बिहार विधानसभा चुनाव और घाटशिला उपचुनाव को लेकर रणनीतिक चर्चा करेंगे और उसके बाद निर्णय लेंगे.

झामुमो की इस अति महत्वपूर्ण बैठक में बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और असम के प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे. इसके साथ ही घाटशिला उपचुनाव को लेकर पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी के साथ खास चर्चा होगी.

जानकारी देते जेएमएम केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे (Etv Bharat)

इस बैठक को विस्तारित बैठक इसलिए कहा गया है क्योंकि 13वें महाधिवेशन के बाद नए सांगठनिक गठन के बाद केंद्रीय समिति में सभी केंद्रीय समिति सदस्यों के अलावा सभी जिलाध्यक्ष, जिला सचिव, महानगर अध्यक्ष, जिला संयोजक और महानगर संयोजक को भी आमंत्रित किया गया है: मनोज पांडेय, केंद्रीय प्रवक्ता, झामुमो

ये होगा केंद्रीय समिति की बैठक का एजेंडा

झामुमो नेता ने बताया कि इस बार केंद्रीय समिति की बैठक का एजेंडा जो पहले से तय है उसमें 13वें केंद्रीय महाधिवेशन के बाद पार्टी की सांगठनिक स्थिति पर विचार विमर्श और राज्य और देश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति-परिस्थिति पर परिचर्चा होगी. इसके साथ ही घाटशिला उपचुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव पर विशेष चर्चा, झामुमो की सदस्यता अभियान की अद्यतन स्थिति पर चर्चा के साथ साथ केंद्रीय समिति सदस्यों के आग्रह पर दूसरे मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है.

ये भी पढ़ें- घाटशिला उपचुनाव: एनडीए ने दिखाई एकजुटता तो जेएमएम ने भी किया जीत का दावा

जीएसटी ब्रांडिंग पर सियासत, बीजेपी के होर्डिंग्स पर जेएमएम-कांग्रेस हमलावर!

रांची जिला झामुमो की संयोजक मंडली की बैठक, प्रखंड और पंचायत स्तरीय कमेटी गठन करने का निर्देश

For All Latest Updates

TAGGED:

EXTENDED MEETING OF JMMझामुमो की रांची में अहम बैठकजेएमएम की केंद्रीय समिति की बैठकGHATSHILA BY ELECTIONJMM CENTRAL COMMITTEE MEETING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.